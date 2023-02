Kitas schließen und Müll bleibt liegen Arbeitnehmer streiken für mehr Gehalt

Krefeld · Erzieherinnen und Erzieher sowie Mitarbeiter der Abfallwirtschaft nahmen am Freitag an Warnstreiks der Gewerkschaft komba teil. Das hatte Auswirkungen: Müll blieb liegen, Kitas mussten in den Notbetrieb.

03.02.2023, 15:00 Uhr

In magentafarbenen Warnwesten gingen die Arbeitnehmer für mehr Gehalt auf die Straße. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo