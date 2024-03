Zweites Standbein Eisenbahn Warenumschlag der Schifffahrt im Krefelder Hafen auf einem Tiefstand

Der Krefelder Hafen schlug in 2023 die mit Abstand geringste Menge an Gütern in der Binnenschifffahrt der zurückliegenden fünf Jahre um. Mit 2,749 Millionen Tonnen, die über den Kai gehievt wurden, ist ein Tiefstand erreicht. Gegenüber 2022 ist das ein Minus von 10,9 Prozent. 2019 vor der Corona-Krise waren es noch 3,529 Millionen Tonnen an Gütern, die mit Frachtschiffen in oder aus dem Rheinhafen transportiert worden waren. 2020 waren es 3,029 Millionen Tonnen, 2021 dann 3,423 Millionen Tonnen.