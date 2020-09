Tag des Denkmals in Krefeld : Walter Dahn kommt zum Künstlergespräch nach Pax Christi

Walter Dahn war vor 15 Jahren im Kunstverein zu Gast. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Polizistensohn hat als junger Wilder eine deutsche Malepoche mit geprägt und gibt seine Erfahrungen als Professor für Malerei in Braunschweig weiter. Am Wahlsonntag kommt er in seine Heimatstadt Krefeld.

Egal wie alt und zurückhaltend er noch wird: Walter Dahn ist und bleibt sein Leben lang ein „Junger Wilder“. Als maßgebender Protagonist und Mitbegründer der Mülheimer Freiheit in Köln ist der in St. Tönis geborene Krefelder Künstler untrennbar mit der in den 1980-er Jahren entstandenen neuen Kunstrichtung verbunden. Jetzt kommt der Polizistensohn und Professor für Malerei an der Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig nach Krefeld.