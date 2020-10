Theater Krefeld : Walküre mit Sexappeal

Krefeld Ein großer Wagner-Abend im Kleinformat hatte Premiere im Theater Krefeld. Der erste Akt hatte Potenzial für eine ganze Oper. Großartige Interpreten und eine klug arrangierte, symbolträchtige Aufführung begeisterten die Zuschauer.

Dieser erste Akt hat die Wucht einer ganzen Oper – und trägt allein mit seiner symbolgesättigten Musik, sogar in der sparsam orchestrierten Fassung für drei Stimmen, zwei Klaviere, ein Cello und Pauke. Wagner im Corona-Modus. Doch Sparflamme geht anders. Ulrich Proschkas szenisches Arrangement lodert in schönsten Farben, und das Publikum ist schnell entflammt. Denn die musikalische Qualität hat großes Wagnerformat.

Der Wagner-Kenner Proschka geht mit dem Brennglas an die verhängnisvolle Affäre des Geschwisterpaares Sieglinde und Siegmund, zoomt sich quasi an den Beginn einer verbotenen Leidenschaft heran und verzichtet auf große Effekte drumherum. Er folgt dem Symbol-Jongleur Wagner auf eine in ihrer Augenfälligkeit ebenso klare, wie vielschichtige Spur aus dem Libretto. Proschka hat die Begriffe des Sehens und die Blicke gezählt, ist auf 70 gekommen, und ihm war klar: In der etwa einstündigen Spieldauer geht es in jeder Minute mindestens einmal ums Anschauen. Und zum Ende hin auch ums Erkennen.

Die Akteure sind grandios: Dorothea Herbert ist eine Sieglinde, vor der man niederknien möchte. Mit großer, warm-timbrierter Stimme und innigem Spiel entzieht sie sich den Ansprüchen ihres Mannes. Verloren pflegt sie das Schwert, poliert es und hüllt es in Stoffwickel. Dass auch die Desinfektion von Requisiten den Corona-Schutzauflagen geschuldet ist, ist längst vergessen. Das Leuchten, das der fremde Gast ihr entlockt, und das Strahlen, als sie in ihm den verlorenen Bruder erkennt, setzt sie mit stimmlichem Glanz um. Markus Wippich ist ein dezent unterkühlter Hunding, der sich seiner Autorität bewusst ist und in seinem Haus per Fingerschnipps und Kopfnicken Befehle erteilt. Sein markiger Bass ist eine Bank. Düsteres Drohen hüllt er in satten Klang Als Siegmund macht Markus Petsch eine stattliche Figur. Sein Tenor hat Brillanz. Wenn er mit großem Atem zu „Wälse, Wälse, wo ist mein Schwert“ anhebt, füllt er den Theaterraum bis unters Dach. In Krefeld wabert Hügel-Atmosphäre.