Waldjugendspiele : Grundschüler lernen den Wald kennen

Kinder der Grundschule Krähenfeld messen an dieser Station mit Hilfe von Kordel und Zollstock den Umfang eines Baumes. Foto: Julian Budjan

Krefeld Über 900 Krefelder Schüler erleben diese Woche bei den Waldjugendspielen im Stadtwald einen Unterricht besonderer Art.

Der Waldboden im Stadtwald am Rande des Weges, auf dem sonst Jogger und Hundehalter unterwegs sind, ist an diesem Tag mit verschiedenen Gegenständen gespickt, die hier eigentlich nicht hingehören: Autoreifen, Müllsäcke, Plastikflaschen. Die vierten Klassen der Krähenfeld-Grundschule stehen aufgereiht vor dem Areal mit Müll. Fast alle Schüler melden sich mit gen Himmel gestrecktem Zeigefinger und werden der Reihe nach von ihren Lehrerinnen dran genommen. Die Kinder sollen bestimmen, was in den Wald gehört und was nicht.

Der Müllberg ist eine von insgesamt elf Stationen bei den diesjährigen Krefelder Waldjugendspielen, die zum zehnten Mal von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald für die Krefelder Grundschulen im Stadtwald veranstaltet werden. Die Kinder lernen in rund drei Stunden spielerisch die Früchte und Tiere des Waldes kennen, ertasten die verschiedenen Felle von Hase, Wildschwein & Co., ihnen werden die unterschiedlichen Baumarten nähergebracht oder gezeigt, wie man den Umfang von Bäumen misst. Auch mehrere Geschicklichkeitsaufgaben gibt es, wie Baumscheibenzielwurf oder mit Baumscheiben auf dem Kopf über Baumstämme balancieren. „Wir wollen mit diesem Angebot bei den Kindern das Interesse für die Natur wecken. Dass sie im Grünen sind, frische Luft einatmen, Spaß haben und mit der Natur vertraut werden“, erklärt Karl Weckes, der Vorsitzende der Schutzgemeinschaft; ihm stehen rund 20 Helfer zur Seite. Der Termin stößt mit jedem Jahr auf mehr Interesse: Rund 900 Kinder nehmen an den zwei Tagen an der Waldrallye teil und sind begeistert bei der Sache. Neu ist in diesem Jahr die beschriebene Station „Der gesunde Wald“: „Wir wollten den Umweltgedanken miteinbeziehen“, sagt Weckes, schließlich sei dieser aktueller und wichtiger denn je. Ulrich Güttsches, pensionierter Schulleiter der Hülser Grundschule und Betreuer der Station erzählt: „Die Kinder kommen zu meiner Station und wollen direkt aufräumen. Da muss ich sie erst einmal von abhalten.“ Güttsches erklärt ihnen zunächst, dass der Waldboden abseits des Weges voller Leben steckt, und dass sie, wenn sie alle auf einmal darauf herumtrampelten, einige dieser Kleinsttiere zerstören würden.

Info Mehr als 900 Kinder bei den Waldjugendspielen Zum zehnten Mal richtet die Kreisgruppe Krefeld der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald die Waldjugendspiele aus. An elf Stationen können die Kinder dabei ihr Naturwissen testen. In NRW gibt es die Waldjugendspiele seit 1977; in Krefeld starteten sie im Jahr 2001. Seinerzeit war lediglich die Grundschule an der Burg an der Aktion beteiligt, die auf dem Hülser Berg stattfand. In diesem Jahr nehmen mehr als 900 Kinder an den Waldjugendspielen teil. Die Krefelder Kreisgruppe der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wurde im Jahr 1984 gegründet. Sie hat den Waldlehrpfad am Hülser Berg eingerichtet und pflanzt regelmäßig Bäume im Stadtgebiet.

Bei der Station „Baumumfang messen“ wird Betreuer Wolf-Michael Franzen im Chor mit einem lang gezogenem „Guten Morgen“ begrüßt. Er erklärt den Grundschülern, dass die Menschen sich früher an den Händen gefasst hätten, um den Umfang eines Baumes zu messen. Schnell kommen die Kinder darauf, wie es genauer geht: mit Kordel und Zollstock. Mit vereinten Kräften wickeln sie anschließend die Kordeln um die dicken Baumstämme und messen die Länge dann mit dem Zollstock aus. Julia Theißen, Lehrerin an der Krähenfeld-Grundschule gefällt es: „Das ist eine sehr schöne Sache: Die Kinder kommen mit dem, was sie im Sachunterricht gelernt haben, in Berührung und können sich praktisch ausprobieren.“

Arno Schönfeld-Simon hält einen Wüstenbussard. Der ehemalige Krefelder Stadtförster gehört dem Organisationsteam der Waldjugendspiele an. Foto: Julian Budjan

An anderer Stelle betasten sie Fellstücke verschiedener Waldtiere. Den Fuchs erkennen die meisten auf Anhieb, das Wildschein halten viele zunächst für einen Igel. „Wir fördern durch die Stationen die Sensomotorik und schaffen ein gemeinsames Empfinden. Was wir hier machen, ist lebensraum- und nicht funktionsbezogen wie der Gartenbauunterricht“, erklärt Güttsches. Auch mit waschechten Greifvögeln kommen die Kinder in Berührung, wie dem amerikanischen Wüstenbussard Harry. „Der lebt ja“, rufen einige der Kinder aus, viele halten ihn für einen Adler.

Auch Geschicklichkeitsübungen stehen auf dem Programm: Bei dieser Station müssen die Kinder mit einer Baumscheibe auf dem Kopf über einen Baumstamm balancieren. Foto: Julian Budjan

In dieser Station ertasten die Kinder verschiedene Tierfelle. Häufigster Fehler: Das Wildschweinfell mit den Nadeln eines Igels zu verwechseln - die Borsten sind eben ziemlich hart. Foto: Julian Budjan