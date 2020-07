Krefelder Orgeln : Walcker-Orgel – Die Königin der Romantik

Krefeld 1904 wurde sie gebaut. Die Orgel in der Lutherkirche ist ein Prachtexemplar ihrer Zeit. 30 Jahre lang war sie verstummt. Nach der Restaurierung sang sie 2010 wieder mit romantischen Zungen. Der zehnte Jahrestag wird am 4. Juli begangen.

Der 4. Juli 2010 war ein historischer Tag – nicht nur in der Geschichte der Krefelder Lutherkirche, sondern für die Orgelmusik auch weit außerhalb der Seidenstadt: An diesem Tag war erstmals wieder die Stimme der majestätischen Orgel zu hören. 30 Jahre lang hatte das Instrument geschwiegen, war nicht mehr spielbar gewesen und musste von einem kleinen Provisorium ersetzt werden, das unscheinbar im Schatten des beeindruckenden Prospekts aus der Romantik-Epoche stand. Am kommenden Samstag, 4. Juli, wird der Tag vor zehn Jahren noch einmal gefeiert: mit einer Orgelvesper zum Jubiläum der Restaurierung.

Es ist eine außergewöhnliche Geschichte, dass ein Instrument nach so langer Stille wiederbelebt wird – und dann klingt wie am ersten Tag. Und das im wörtlichen Sinne. Die Walcker-Orgel war bei der umfassenden Restaurierung wieder mit allen Klangmöglichkeiten einer romantischen Orgel ausgestattet worden. 1904 war sie gemeinsam mit der Lutherkirche geweiht worden. Der Architekt Eduard Arnold hatte ein Gesamtkunstwerk geplant: Architektur, Innenausstattung und Orgelprospekt aus einer Hand. Das Instrument stammt aus dem Traditionshaus Walcker. Firmengründer Eberhard Friedrich Walcker (1794 - 1872) hat das Familienunternehmen zu weltweitem Ruf gebracht. Noch zu Zeiten seines Enkels Oskar, der 1916 die Leitung übernahm, galt der Titel „Hof-Orgelbaumeister unter König Wilhelm II. von Württemberg und Lieferanten des Vatikans“. Die Walckers waren im Orgelbau vergleichbar den berühmten Kollegen Stradivari und Amati für die Violinen.

Christoph Grohmann konzertiert am Samstag, 4. Juli, an der Walcker-Orgel in der Lutherkirche. Beginn: 20 Uhr.

Und an diese Ära wollte der Förderverein Walcker-Orgel (FWO) anknüpfen. Es ist wesentlich sein Verdienst, dass das Instrument von Oktober 2009 bis Juni 2010 vollständig nach dem Originalzustand restauriert wurde. Er hat die Hälfte der Kosten von 205.000 Euro getragen. Professor Karlheinz Schüffler, Vorsitzender des FWO, erzählt: „In der Regel werden die restaurierungsbedürftigen Orgeln durch moderne oder zeitangemessenere Instrumente ersetzt, auf denen man neuere Musik spielen kann. Widor, Franck oder Strawinsky sind auf Instrumenten der frühen Ära nicht spielbar.“ So ist auch die Walcker-Orgel in der Lutherkirche mehrfach den Moden angepasst worden: In den 1920er Jahren gab es erste Veränderungen an den Registern. Um 1960 folgte die vollkommene Umstellung auf Barock-Registrierung: Klangfarben der Oboen, der Schalmeien und Streicher fielen weg. Diese Klangfarben sind typisch für die Romantik. Das Neue Geistliche Lied, das in diesen Jahren populär wurde, brauchte sie nicht.