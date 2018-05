Krefeld: Walcker-Orgel beeindruckt als Jazzinstrument

Krefeld Befürchtungen, das Orgelkonzert in der Lutherkirche könne ausfallen, waren zum Glück unbegründet. Zwar fehlte zunächst noch der Organist; eine abenteuerliche Eisenbahnfahrt verhinderte sein pünktliches Eintreffen. Aber mit einer Viertelstunde Verspätung konnte ein Konzert der anderen Art dann doch noch planmäßig stattfinden. Nicht Bach, Buxtehude oder Reger standen auf dem Programm, sondern freie Improvisation.

Professor Karlheinz Schüffler, der Vorsitzende des Fördervereins Walcker-Orgel, nutzte die Gelegenheit zu einer ganz anderen Improvisation. Aus dem Stegreif erläuterte er einige Besonderheiten des Instruments, das bei einer umfangreichen Renovierung 2009/10 wieder in seinen ursprünglichen Zustand von 1904 zurückgebaut wurde. Die Technik dieser pneumatischen Orgel beruht auf einem Prinzip, das heute aus der Mode gekommen ist. Der Impuls der Taste wird durch Luftdruck an die Pfeifen weitergeleitet. Wie Henning Pertiet, der in Norddeutschland beheimatete Organist, seinen Zuhörern später verriet, gefiel ihm dieses Instrument ganz ausgezeichnet. Anders als in vielen Kirchen sieht man diese Orgel von den Kirchenbänken aus. Dank eines Beamers und einer Leinwand war es möglich, das Spiel des Organisten auch optisch zu verfolgen. Pertiet begann seine einstündige, ununterbrochene Improvisation mit zarten, weichen Registern und baute zunächst einmal ein langes Crescendo auf. Für Abwechslung im Charakter der Musik war stets gesorgt. Die Klangfarben wechselten zwischen spielerisch und geradezu bedrohlich. Jazz-Synkopen kamen genau so an die Reihe wie Walzerschwung im Dreivierteltakt. Cluster erzeugte Pertiet, indem er den linken Unterarm quer über die Tasten legte. Über weite Strecken verzichtete der Organist auf Tonalität, dann baute er aber auch ganz gezielt Dur-Moll-Gegensätze auf.