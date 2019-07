Ruhestand : „Wächter der Zahlen“: Wolfgang Fleuth verlässt die IHK

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (r.) verabschiedete Wolfgang Fleuth (2.v.l.) in den Ruhestand und begrüßte Martin van Treeck (l.) als neuen Geschäftsführer des Bereichs „Zentrale Dienste“ sowie Petra Pigerl-Radtke als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin. Foto: IHK

Krefeld Vollversammlung verabschiedet Wechsel in der Geschäftsführung der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein.

(jon) Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat in ihrer jüngsten Sitzung den „Wächter der Zahlen“ verabschiedet: Wolfgang Fleuth, seit 2004 Geschäftsführer für den Bereich „Zentrale Dienste“ und seit 2016 stellvertretender Hauptgeschäftsführer, tritt in den Ruhestand. 1981 war er als Nachfolger des ehemaligen Kassenleiters zur Industrie- und Handelskammer gekommen. Zuvor hatte er in der Viersener Kreisverwaltung gearbeitet.