„Haus des Wissens und der Wirtschaft“ : Im W3 im Behnisch-Haus Krefelds Zukunft gestalten

(RP) Identität durch Austausch, Offenheit und Dialog formen – im Schulterschluss von Wirtschaft, Wissenschaft und Stadtgesellschaft. Das ist das Ziel des vor einigen Monaten gegründeten Vereins „Haus des Wissens und der Wirtschaft“ (HdWW). Und genau da setzte die in den Räumen der Wohnstätte erfolgte Auftaktveranstaltung an: Rund 70 geladene Gäste waren mit von der Partie, um mehr über den Verein, dessen Struktur und über die Mitmachmöglichkeiten und Vorteile einer Mitgliedschaft zu erfahren.

Die Akteure zielen mit ihren Aktivitäten darauf ab, offen, nahbar und auf Augenhöhe mit anderen ins Gespräch zu kommen – über Fragen unserer Zeit, die alle beschäftigen, und die so genannten Megatrends, um sich „im Kleinen“ – also vor Ort in Krefeld – auf die Suche nach Ideen und Lösungsansätzen für die großen Herausforderungen zu machen. Daher entschieden sich die Verantwortlichen dafür, sogleich bei der Auftaktveranstaltung mit einem überaus virulenten wie kontroversen Thema aufzuwarten: Manuel Frondel, Leiter des Bereichs Umwelt und Ressourcen am RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Professor für Energieökonomik an der Ruhr-Universität Bochum, referierte zum Thema: „Vom Trend zur drängenden Zukunftsfrage – Die Energieversorgung im radikalen Umbruch“.