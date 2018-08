Colonia Dignidad : Vorwurf an Hopp: Beteiligung an drei Morden

Wiederholt wurde in der Krefelder Innenstadt gegen Hartmut Hopp und die Colonia Dignidad demonstriert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die chilenischen Behörden werfen Hartmut Hopp aus Krefeld die Beteiligung an der Ermordung von drei oppositionellen Studenten in der Zeit der Pinochet-Diktatur vor. Die Staatsanwaltschaft Krefeld prüfe die Vorwürfe, erklärte Oberstaatsanwalt Axel Stahl am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion.

Von Norbert Stirken

Auf dem Gelände der früheren Foltersekte Colonia Dignidad in Chile sind bei der Suche nach Massengräbern offenbar menschliche Überreste gefunden worden. Dabei handele es sich womöglich um die DNA vermisster Oppositioneller aus der Zeit der Pinochet-Diktatur, sagte Axel Stahl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld, gestern im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Gräber seien bereits „erkennbar exhumiert“ gewesen. Ob die entdeckten Spuren von DNA noch verwertbar sind, ist im Moment wohl noch unklar. Für die aufwändige Auswertung der Funde hätten chilenische Behörden um „forensische Unterstützung“ in Deutschland gebeten.

Welchen Wert mögliche Ergebnisse für die neuen Ermittlungen gegen den in Krefeld lebenden früheren Sektenarzt Hartmut Hopp haben, lässt sich noch nicht sagen. Nach der rechtskräftigen Verurteilung des Mediziners wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in Chile werfen ihm die dortigen Behörden auch eine Beteiligung an der Ermordung von drei oppositionellen Studenten zur Zeit der Pinochet-Diktatur vor. „Wir prüfen diese Vorwürfe“, bestätigte Axel Stahl gestern.

Über die „erweiterten Vorwürfe“ und den neuen Verfahrensgegenstand „Tötung Oppositioneller“ hatte unsere Zeitung bereits Mitte Juli exklusiv berichtet. Die Foltersekte Colonia Dignidad um den verurteilten und inzwischen verstorbenen Sektenführer Paul Schäfer hatte sich nach heutigem Kenntnisstand zum Handlanger der chilenischen Geheimpolizei Dina (Direccion de Inteligencia Nacional) gemacht.

Die Ermittler entdeckten vor Jahren ein Geheimarchiv der Sekte Colonia Dignidad mit rund 40.000 Dokumenten. Das habe lange unter Verschluss gelegen und sei jetzt der Menschenrechtsorganisation Instituto Nacional de Derechos Humanos zur Auswertung zur Verfügung gestellt worden, sagte der Krefelder Oberstaatsanwalt gestern. Als Teilnehmer einer deutschen Delegation kehrte Stahl mit einem Aktenpaket an den Niederrhein zurück. Hunderte Seiten werden derzeit von einer juristisch gebildeten Dolmetscherin übersetzt. Die Papiere seien Teil der Geheimakten. „Wir erhoffen uns verwertbare Hinweise im Hinblick auf die Frage, ob Hopp an der Ermordung der drei Studenten beteiligt war“, sagte Stahl. Dabei sei der Begriff Beteiligung weit gefasst. Damit könne auch eine „psychologische Komponente“ gemeint sein, etwa dann, wenn jemand einen Straftäter mit Worten in seinem Tun bestätige, informierte Stahl.

Dass Schäfer und seine Führungsriege willfährige Helfer des Generals und Diktators Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1973-1990) gewesen seien, erklärte die deutsche Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Jan Korte (Die Linke). In der Drucksache Nummer 18-8967 heißt es, unter anderem, dass Colonia Dignidad als eine freikirchliche Sekte in der Zeit von 1961 bis 1999 um den Anführer Paul Schäfer und dessen rechte Hand Hartmut Hopp ein System von „Denunziation, Züchtigung und Zwangsarbeit“ etabliert habe. Kinder seien von ihren Familien getrennt aufgezogen und sexuell missbraucht worden. Widerstand von Mitgliedern habe Folter wie schwere Körperverletzungen, Elektroschocks und Medikamentenmissbrauch ausgelöst. Ferner hätten Paul Schäfer und die ihm nachgeordnete, privilegierte Führungsriege mit der Pinochet-Diktatur kollaboriert. Auf Befehl von Schäfer, so die Bundesregierung, seien 20 Leichen chilenischer Staatsangehöriger auf dem Gelände der Colonia Dignidad vergraben und später wieder ausgegraben, verbrannt und die Überreste in einen angrenzenden Fluss geworfen worden.

Obwohl die Existenz von Folterstätten auf dem Sektenareal frühzeitig belegt gewesen sei, sei das Auswärtige Amt erst rund zehn Jahre später den Vorwürfen hinsichtlich Menschenrechtsverletzungen nachgegangen, räumte die Bundesregierung vor zwei Jahren schriftlich ein. Der Bundesnachrichtendienst habe sogar schon 1966 erste Hinweise auf „KZ-ähnliche Methoden“ bei der Colonia Dignidad erhalten.

„Ich stelle kategorisch fest, dass ich nie direkt oder indirekt in welcher Form auch immer Beteiligung an Mord oder Verschleppung oder Verschwinden irgendeines der politischen Opfer der chilenischen Militärregierung hatte, die ich im Übrigen persönlich auch sehr beklage. Ermittlungen diesbezüglich können und werden endgültig zu keinem anderen Ergebnis kommen“, erklärte Hopp über seinen Anwalt Helfried Roubicek.