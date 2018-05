Krefeld: Vortrag über Behrens und Klingspor

Krefeld In der Vortragsreihe "Wissen tanken" der Freunde der Kunstmuseen Krefeld spricht Stefan Soltek vom Klingspor-Museum Offenbach am Mittwoch, 30. Mai, 19 Uhr, im Kaiser-Wilhelm-Museum über "Buchstäblich denken und formen. Peter Behrens und die Schriftgießerei Klingspor".

Soltek studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Jura in Bonn und Köln. Er promovierte mit einer Arbeit zum romanischen Taufstein in Freckenhorst, war Kurator der Linel-Sammlung für Buchkunst und Ornamentstich am Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Seit 2002 leitet er das Klingspor-Museum.