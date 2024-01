Donnerstag, 18. Januar, in Krefeld Historische Aufnahmen des Krefelder Karnevals

Zum ersten Mal werden mehrere historische Aufnahmen des Krefelder Karnevals aus dem 20. Jahrhundert gezeigt. Das Stadtarchiv hat zusammen mit der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld dafür fünf Filmsequenzen aus dem Zeitraum von 1919 bis 1961 zusammengestellt. Die Ausschnitte aus dem eigenen Bestand werden am Donnerstag, 18. Januar, ab 19 Uhr im Stadtarchiv an der Girmesgath 120 vorgeführt. Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstelle, wird einen Kurzvortrag zum Thema „Karneval im Nationalsozialismus“ halten. Christoph Moss, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, führt in die jeweiligen Filmbeiträge ein, denn Karnevalsumzüge spiegeln auch immer politische Umstände der Zeit wider – diese werden an diesem Abend ebenso ein Thema sein. Die ausgewählten Filmaufnahmen stammen aus den Jahren 1919 (circa vier Minuten), 1937 (circa zwei Minuten), 1939 (circa acht Minuten), 1950 (circa 20 Minuten) und 1961 (circa zehn Minuten). Die Veranstaltung dauert rund 90 Minuten. Es stehen maximal 40 Plätze im Lesesaal des Stadtarchivs zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail an ns-doku@krefeld.de ist wegen des begrenzten Platzangebotes erforderlich und ab sofort möglich.