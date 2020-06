Vorfall in Krefeld : Falsche Polizisten betrügen 90-Jährigen

Immer wieder werden Senioren Opfer von Trickbetrügern (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Ein unbekannter Trickbetrüger gab sich am Telefon als „Markus Stahl“ vom Raubdezernat aus. Der Anrufer teilte dem Opfer mit, dass die Polizei seine Vermögenswerte fotografisch sichern müsse. Wert der Beute: mehrere 10.000 Euro.

Trickbetrüger haben sich am Montagabend, 15. Juni, als Polizisten ausgegeben und einen Senior in Bockum um mehrere zehntausend Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 21 Uhr ein Mann bei dem 90-Jährigen an und gab sich als Polizeibeamter namens „Markus Stahl“ vom Raubdezernat aus. Der Anrufer teilte ihm mit, dass die Polizei seine persönlichen Daten auf der Liste eines Einbrechers gefunden habe und nun seine Vermögenswerte fotografisch gesichert werden müssen.

Kurz darauf erschien ein Unbekannter vor der Wohnung des Krefelders, fotografierte dessen Wertsachen und verabschiedete sich wieder. Noch am selben Abend erhielt der 90-Jährige einen weiteren Anruf. Die Fotos seien von schlechter Qualität, weshalb der Mitarbeiter erneut vorbeikommen müsse, um den Vorgang zu wiederholen. Wenig später stand derselbe Mann wieder vor der Tür. Er gab an, dass er bei den schlechten Lichtverhältnissen keine guten Fotos mehr machen könne. Er müsse die Wertsachen mitnehmen und werde sie ihm am folgenden Tag zurückbringen. Der Senior folgte der Bitte des angeblichen Polizisten und händigte ihm die Sachen im Wert von mehreren zehntausend Euro aus.

Info Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ Tricks Polizei und Sparkasse Krefeld warnen gemeinsam vor gängigen Betrugsmethoden, wie Polizistentrick oder Enkeltrick. Mal tarnen sich die Täter als Familienangehörige oder Bekannte, dann als Polizisten oder Mitarbeiter der Stadtwerke. Ob am Telefon oder an der Haustür – die Maschen der Betrüger wechseln ständig und ihre Methoden werden immer ausgefeilter. Broschüre „Leider haben die Täter immer öfter Erfolg und bringen Bürger jeden Alters um ihr Hab und Gut“, sagte Dietmar Maus, kommissarischer Leiter des Polizeipräsidiums, vor einigen Monaten bei der Präsentation einer neuen Info-Schrift. Ziel: Seine Behörde und die Sparkasse möchten gemeinsam vor diesen „fiesen Maschen“ schützen. Dazu haben sie die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ entwickelt, in der sie rund um die Themen Trickdiebstahl und Trickbetrug aufklären und Tipps zur Vorbeugung geben. Exemplare des 32-seitigen Heftes liegen unter anderem in den Filialen des Geldhauses aus.

Am Dienstagmorgen erfolgte der nächste Anruf. Hier wurde dem Senior mitgeteilt, dass sich der Rücktransport der Wertsachen verzögere. Der 90-Jährige wurde skeptisch und entschloss sich, den Notruf zu wählen. Der Täter ist circa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Er spricht nach Aussage des Opfers mit einem „leicht osteuropäischen“ Akzent. Hinweise werden erbeten an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. „Insgesamt wurden der Polizei am Dienstag, 16. Juni, 13 Anrufe dieser Art gemeldet. In allen Fällen hat sich der Anrufer als ,Markus Stahl’ ausgegeben“, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Für die Kripo sind Fälle dieser Art nicht unbekannt. Im Gegenteil: Sie häufen sich. Mehrfach haben Trickdiebe, die sich in der Seidenstadt als Polizisten ausgegeben haben, Senioren betrogen und auf diese Weise Wertgegenstände und Geld erbeutet. 30 Mal schlugen die Betrüger 2018 zu. Dabei manipulieren die Betrüger durchaus auch die Telefontechnik so, dass auf dem Display der Opfer die Nummer 110 erscheint.

Der Druck, der von den professionell geschulten Tätern am Telefon aufgebaut wird, ist hoch. Ein aufmerksamer Sparkassenmitarbeiter hatte in Krefeld im vergangenen Juli einen Enkeltrick verhindert und damit einer 91-jährigen Frau aus Linn den Verlust von 20.000 Euro erspart: Um 13.20 Uhr hat der Betrüger das Opfer angerufen, um 14.20 Uhr war die Seniorin bereits am Schalter, um das Geld für den angeblichen Neffen aus Hamburg abzuholen.

Die Täter zu fassen ist nach Aussage der Kripo schwer. Die Banden, deren Mitglieder die Polizei unter dem Terminus „Rotationseuropäer“ führt, sind professionell organisiert. Anrufer sitzen meist im Ausland, stehen aber in ständigem Kontakt mit den „Geldabholern“ und den „Logistikern“, die sich in der Nähe ihrer Opfer aufhalten und diese auf dem Weg von der Wohnung zur Bank beobachten.