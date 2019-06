Kolumne KR wie Krefeld : Und die Insekten?

Krefeld Ein Landwirt hadert mit der Statistik von Insektenforschern – und erinnert indirekt daran, dass diese Katastrophe nicht vergessen werden darf.

Die Aufmerksamkeit, die „Fridays for Future“ in den vergangenen Wochen und Monaten auf sich gezogen hat, hat eine fatale Konsequenz: Die stille Katastrophe des Insektenschwundes ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Zu Unrecht. Das unheimliche Verschwinden von zwei Dritteln der Insekten bleibt ein ökologisches Armegeddon, wie es die New York Times einmal genannt, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Insofern ist es gut, dass ein Landwirt wie Werner Schleupen hartnäckig über Ursachen des Insektenschwundes mit den Entomologen streitet. In der Debatte kam immerhin heraus, dass noch zu 80 Prozent unklar ist, warum die Insekten einfach weg sind.

Blickt man aus Krefeld in die Welt, sind die Zeichen nicht sonderlich ermutigend, dass rasch etwas passiert. Zwar gibt es zahlreiche private Initiativen zur Anlage von insektenfreundlichen Blühwiesen, zwar hat die Landesregierung eine Konferenz zum Thema ausgerichtet, doch der große, entschlossene Wurf fehlt und ist auch nicht in Sicht. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) ist bei dem Thema genauso ein Ausfall wie die SPD-Umweltministerin Schulze. Wo ist der runde Tisch aus Politikern, Landwirten, Naturschützern und Wissenschaftlern, die einen Masterplan „Insekten für Deutschland“ erarbeiten? Die Großen SPD und CDU hätten die Chance, ein Zeichen zu setzen, Milliarden in die Hand zu nehmen und mit den Landwirten zusammen einen Landschaftspflege-Plan zu entwickeln. Betonung auf „zusammen“: Es wäre an der Zeit, wohlfeile Schuldzuweisungen an die Landwirte zu beenden und für sie einen fairen Ausgleich auszuhandeln, wenn sie Flächen aus der hochtechnisierten Landwirtschaft herausnehmen und ökologisch pflegen.