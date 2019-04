Ratsbeschluss : Vor der Schließung: Stadt hört den Bordell-Betreiber an

Vor der Schließung: Stadt hört den Bordell-Betreiber an

Die Stadt will das Eros Center an der Mevissenstraße schließen. Zunächst woll der Betreiber angehört werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Stadt hat ein förmliches Verwaltungsverfahren eingeleitet, um das Eros Center ohne Baugenehmigung nach rund 30 Jahren zu schließen.

Ein Formfehler könnte fatale Folgen haben: Die Stadt will das Bordell an der Mevissenstraße schließen. Der Verwaltungsvorgang dazu muss absolut korrekt verlaufen. Zunächst muss der Betreiber des Eros Centers gehört werden. „Die Stadtverwaltung Krefeld hat gegen den Betreiber des Bordellbetriebs Crazy Sexy an der Mevissenstraße ein Anhörungsverfahren zur „Versagung der Erlaubnis nach Prostituiertenschutzgesetz wegen fehlender baurechtlicher Genehmigung“ eingeleitet“, erklärte Stadtsprecher Timo Bauermeister auf Anfrage unserer Redaktion.