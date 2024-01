Neues Restaurant in Krefeld Noch ist es ein Geheimtipp - mediterran speisen im Heideck

Mit dem Attribut Geheimtipp sollte man sparsam umgehen. Auf das erst knapp zwei Monate existierende Café und Restaurant Heideck aber trifft das voll und ganz zu. Geheim deshalb, weil man in dem im Jahre 2021 neu errichteten Gebäudekomplex des Trauerzentrums Zelz an der Heideckstraße allenfalls ein Beerdigungscafé, aber niemals ein öffentliches Restaurant vermutet. „Ach, da kann man auch essen“, drückt eine Krefelderin, die nach eigener Aussage schon mehrfach an dem direkt an den Hauptfriedhof grenzenden Gebäude vorbeigefahren ist, sowohl ihr Erstaunen als auch das aus, was man beim ersten Blick von der Straße empfindet.