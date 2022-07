Von Krefeld nach Berlin und Brandenburg : DHL-Paketversand auf der Schiene statt Lkw

Über DHL lassen sich jetzt auch Pakete mit dem Zug verschicken. Foto: DHL

Krefelder Privatkunden haben jetzt die Möglichkeit, ihre Pakte mit DHL auf der Schiene in den Großraum Berlin und Brandenburg zu verschicken. Damit entfällt der Versand per Lastwagen. Das vermeidet klimaschädliche Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphäre.