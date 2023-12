Sängerin am Theater Krefeld Sofia Poulopoulou - von der Straßensängerin zur Operndiva

Was Sofia Poulopoulou macht, macht sie mit ganzem Herzen. Auch wenn sie lacht. Das ist erfrischend, ansteckend und nicht leise. Sie flutet mit ihrer Heiterkeit das kleine Café. Dann schiebt sie schnell die Hand vor den Mund und sagt mit fröhlichem Glitzern in den Augen: „Sorry, das war mein griechisches Lachen.“ Dass sie eine Portion mehr Temperament hat als der Durchschnittsniederrheiner, hat sie schnell gemerkt. Auch in den Niederlanden und in Belgien ist ihr das aufgefallen: „Die Leute verhalten sich zurückhaltend. Viele lächeln nicht und sind kurz angebunden.“ Daran hat sie im Grunde nichts auszusetzen. „Es ist eine andere Mentalität“ – und damit auch eine gute Quelle für Erfahrungen, die sie in Rollen umsetzen kann.