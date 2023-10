650 Jahre Stadt Krefeld Vom Zusammenleben von Mensch und Tier in Krefeld

Gerade in der Stadtgeschichte ist dem komplexen Verhältnis von Mensch und Tier nachzuspüren. Auch im Alltag der Krefelder Einwohner, die bis ins 19. Jahrhundert hinein – neben Ihrer Tätigkeit als Weber – oftmals als Ackerbürger ihren Lebensunterhalt bestritten, waren Rinder, Schafe, Pferde, Hunde, Katzen und Hühner stets präsent. Zur Zeit der Stadtgründung vor 650 Jahren wurde im Schatten der Dionysiuskirche auf dem Schwanenmarkt Vieh gehandelt. Die Menschen hielten Kühe zu ihrer Fleisch- und Milchversorgung. Einige Berufe waren unmittelbar mit Tieren verbunden, etwa das Schlachter- und Fuhrgewerbe. Um 1760 sorgten Pferde in der von der Leyen’schen Seidenzwirnerei für den Antrieb der Maschinen. An einen Pfeiler angespannt, liefen sie mit verbundenen Augen Runde um Runde über eine Drehscheibe. In Linn wurden Hunde zum „Karrenziehen“ und „von den Branntweinbrennern zum Erdäpfel Mahlen gebraucht“, wie es in einer Quelle des Stadtarchivs von 1834 heißt. Noch in den 1870-er Jahren standen im Haus „Zur Windmühle“ auf der St.-Anton-Straße/ Ecke Klosterstraße, in dem sich eine Bäckerei befand, mehrere Stallkühe.