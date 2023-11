Sophie Pokorny überlebensgroß auf der Kinoleinwand Vom Glück und Pech einer Krefelder Komparsin

Sophie Pokorny besuchte in den zurückliegenden Wochen mit ihrer Familie mehrmals ein großes Kino in Krefeld: Die Ausflüge hatten einen besonderen Grund. Sie wollte feststellen, ob sie als Darstellerin auf der Leinwand zu sehen ist. Denn die 54-jährige Angestellte einer Anwaltskanzlei in Düsseldorf ist eine erfahrene Komparsin. Die bewegen sich naturgemäß am Set, lernen Regisseur und im Idealfall die Hauptdarsteller kennen, werden mit oft maßgeschneiderten Kostümen ausgestattet, geschminkt und eingewiesen. Was sie aber nicht mitbekommen ist, ob ihre Szene nach dem Schnitt des Kinofilms in der Endfassung auftaucht. „Dazu muss ich dann eine Karte lösen und mir den Film anschauen, erzählt die Wahl-Bockumerin. Seit 1989 lebt sie in Krefeld, ursprünglich kommt sie aus Frankreich.