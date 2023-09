Konzerte in Krefeld Heavy, Rock und Blues - Englische Woche in der Kulturrampe

Die Billy Walton Band kommt am Dienstag, 26. September, in den Club im Großmarkt. Walton ist ein versierter Gitarrenmeister aus New Jersey. Er verdiente sich seine Sporen in der Rock’n’Roll-Szene und spielte viele Jahre lang Leadgitarre bei der Jersey-Ikone Southside Johnny und teilte sich die Bühne mit den Musiklegenden Little Steven, Gary US Bonds und Steven Tyler, berichtet Peerling.