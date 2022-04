Der Zensus beginnt im Mai : Über 17.000 Krefelder werden für Volksbefragung interviewt

Der Schriftzug „Zensus“ ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen. Foto: dpa/Arno Burgi

Krefeld Im Mai beginnt die Volkszählung. In Krefeld werden bis August über 17.000 Menschen an fast 3000 Anschriften befragt. Die Teilnahme für diese Personen ist verpflichtend.

(bk) Am Sonntag, 15. Mai, ist der Stichtag für den bundesweiten Zensus in Deutschland. Der Zensus, auch unter dem Begriff Volkszählung bekannt, findet alle zehn Jahre statt. Er dient der Ermittlung verlässlicher Bevölkerungszahlen und stellt somit eine zentrale Planungsgrundlage für Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dar. Die amtliche Einwohnerzahl bildet beispielsweise die Basis zur Einteilung der Wahlkreise und zur Ermittlung von Finanzzuweisungen an die Städte.

Der Zensus liefert darüber hinaus weitere Informationen zur Bevölkerung, unter anderem zur Alters- und Geschlechterverteilung, zum Bildungsstand, zur Erwerbs- sowie zur Wohn- und Wohnraumsituation. Wegen der Coronapandemie wurde die ursprünglich für 2021 vorgesehene Zählung um ein Jahr verschoben. Zusätzlich zur Auszählung der Melderegister werden etwas mehr als zehn Prozent der Bevölkerung Deutschlands im Rahmen einer Haushaltebefragung persönlich angesprochen. Zudem gibt es Erhebungen zur Bewohnerschaft in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften, zum Beispiel Altenheimen und Heimen für Menschen mit Behinderung. In Wohnheimen werden alle dort lebenden Personen direkt befragt, in Gemeinschaftsunterkünften übernimmt die Einrichtungsleitung stellvertretend die Auskunftspflicht für die Bewohnerschaft.

Zudem werden alle Eigentümer von Wohnraum in einer Gebäude- und Wohnungszählung befragt. In Krefeld werden für die Haushaltsstichprobe und die Befragung in Wohnheimen nach aktuellem Planungsstand mehr als 17.000 Personen an fast 3.000 Anschriften persönlich aufgesucht. Die Zufallsstichprobe für die Haushaltebefragungen werden vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt.

Alle Personen, die im Rahmen des Zensus kontaktiert werden, sind per Gesetz zur Auskunft verpflichtet. Bei Verweigerung wird ein Mahnverfahren eingeleitet, das in einem Zwangsverfahren enden kann. Die abgeschottete Erhebungsstelle wurde auf Weisung des Landes eingerichtet und hat im November den Dienst aufgenommen. Die Vorbereitungen sind derzeit in vollem Gange, dazu gehört unter anderem die Schulung von ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten. Ab Mai kündigen die Beauftragten den zu befragenden Haushalten dann ihren Besuch an. Die Erhebungen laufen bis Anfang August.

Es werden Informationen zu allen Haushaltsmitgliedern benötigt. Dazu müssen aber nicht alle am Interview teilnehmen, es genügt, wenn eine volljährige Person stellvertretend für die anderen die Angaben tätigt. Am vereinbarten Termin findet ein persönliches Interview von fünf bis zehn Minuten Dauer statt, wobei auf die Einhaltung der Coronaschutz-Verordnung geachtet wird. Im Anschluss bekommen die Befragten einen Zugangscode für eine Online-Befragung.

Die Erhebungsstelle ist vom Verwaltungsapparat der Stadt technisch, organisatorisch und räumlich abgeschottet. Dadurch wird gewährleistet, dass die erhobenen Daten ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.