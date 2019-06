Bildung : Volkswagen-Designer gibt an der Hochschule Einblicke ins Berufsleben

Volkswagen-Designer gibt an der Hochschule Einblicke ins Berufsleben

Max Gutbier, ehemaliger Student der Hochschule Niederrhein, hält einen Vortrag vor Design-Studierenden in Krefeld. Foto: HN. Foto: Hochschule Niederrhein

Krefeld Die Veranstaltung der Hochschule Niederrhein soll den Studierenden zeigen, wo Produkt- und Objektdesigner überall tätig sind. Ein Absolvent aus Krefeld berichtete.

(RP) Was machen eigentlich Produkt- und Objektdesigner nach ihrem Studium? Max Gutbier, ehemaliger Student des Fachbereichs Design der Hochschule Niederrhein und aktuell Designer bei Volkswagen in Wolfsburg, gab jetzt Studierenden wertvolle Einblicke in sein Berufsleben. „Designer sind Verkäufer. Gut visualisieren ist eins der Dinge, die man als Designer können muss“, sagte Gutbier.