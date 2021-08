Wirtschaft in Krefeld : Der Krefelder Fliesenexperte mit Herz

Volker Kempfer zeigt eine von Tausenden von Fliesen in seinem 800 Quadratmeter großen Lager an der Königsberger Straße in Linn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Volker Kempfer hat die großen Zeiten seines Unternehmens an der Seite seines Vaters erlebt. Heute betreibt er den großen Fliesenfachhandel in Linn mit seiner Schwester und nur noch einem Angestellten. Außerdem unterstützt er ein Hilfsprojekt in Gambia und Menschen in den Hochwassergebieten.