Telekommunikation in Krefeld : Vodafone baut im Stadtgebiet 13 neue 5G-Masten

Krefeld Vodafone hat die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz in Krefeld gestartet, um Funklöcher zu schließen und das bestehende Netz zu verstärken.

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat in Krefeld laut eigener Aussage die ersten Mobilfunkstationen mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung dieser mobilen Datenautobahn habe Vodafone zugleich die nächste Ausbaustufe für sein Mobilfunknetz in Krefeld gestartet. Bis Mitte des kommenden Jahres wolle Vodafone insgesamt 13 weitere Mobilfunk-Bauprojekte in Krefeld realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in die Region zu bringen, berichtete ein Unternehmenssprecher. Ziel sei es, das bestehende LTE-Netz weiter zu verstärken und möglichst die gesamte Bevölkerung bis 2025 auch an das 5G-Netz und 5G+-Netz anzubinden. Dabei werde Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine Antennen für 5G und 5G+, wo immer es möglich sei, an den bestehenden 60 Mobilfunk-Standorten in Krefeld in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden Mobilfunkstationen würden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G- und 5G+Technologie installiert werde - zum Beispiel an Masten, Aussichtstürmen, Kirchtürmen sowie auf den Dächern von Rathäusern, Bürogebäuden und Wohnhäusern. Dieses geschehe Station für Station im Laufe der nächsten Jahre. Aktuell seien bereits 19 Standorte in Krefeld mit 5G-Technologie ausgestattet - und die ersten Standorte hätten sogar bereits 5G+ an Bord. Bis Mitte 2023 sollen weitere neun 5G-Bauprojekte in der Stadt realisiert werden, informierte Vodafone.