Kostenpflichtiger Inhalt: SC Viktoria Krefeld will am Schroersdyck bleiben : Stadt bringt ganz Inrath gegen sich auf

Der SC Viktoria 09 Krefeld will seine sportliche Heimat im Stadtteil Inrath behalten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Verein gehört in seinen Stadtteil: Das sieht die Stadt offenbar anders – zumindest wenn es um den SC Viktoria Krefeld geht. Die Anlage im Inrath soll zu einer Bewegungsfläche umgestaltet werden. Die Fußballer sollen in einen anderen Stadtteil umziehen. Der Streit darüber gewinnt an Schärfe.