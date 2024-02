Vernissage in der Galerie Heidefeld Der Maler Viktor Nono schickt Adam ins Paradies der Muße

Nono arbeitet aktuell gemeinsam mit Marion Bergmann an einem Briefroman. In „Evas schrilles Tagebuch“ hat die Urmutter den Garten Eden hinter sich. Adam ist ein Faulenzer, der sich ins Paradies der Muße absetzt. Das zweite Buch, aus dem gelesen wird, ist Nonos satirisch gefärbter Roman „Daryl Dees Reise ans Ende der Welt“. Er spielt in London im Jahre 1568: „Sir Thomas Grisham plant den Bau der Londoner Börse und mit ihr das erste Kaufhaus der Welt; Daryl Dee tritt als Historiograf eine Reise ans Ende der Welt an; ein Nacktmull bewährt sich und ein Kater zeigt Rückgrat“, teilt Nono in seinem Blog mit.