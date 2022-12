Unglücksfall in Duisburg Vier Mitarbeiter einer Krefelder Firma bei Explosion verletzt

Die gewaltige Explosion einer unterirdischen Gasleitung am vergangenen Dienstag in Duisburg war ganz in der Nähe zur Stadtgrenze Krefeld. Die Folgen reichten über das reine Verkehrschaos auf der Bundesstraße 288 und der Uerdinger Rheinbrücke hinaus bis an den Bäkerpfad in der Innenstadt. Dort ist der Hauptsitz der RN Rohrleitungsbau GmbH, die mit den Arbeiten an der Gasleitung in Mündelheim betraut war.