Ausbildung in Krefeld : Vier Krefelder zählen zu den besten Azubis

Hat tolle Noten: Patrick Groborz zählt zu den besten Auszubildenden im Land.. Foto: IHK/Jochmann, Dirk (dj)

Der 22-jährige Patrick Groborz gehört zu den herausragenden Auszubildenden des Landes. Er hat beim Chempark-Betreiber Currenta GmbH & Co. OHG in Krefeld eine Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie absolviert – und das mit allerbesten Noten. Das teilte die IHK am Freitag mit.

Es sollte ihr Tag werden – monatelang haben sie dafür gearbeitet, gelernt und sicher die eine oder andere Entbehrung in Kauf genommen. Doch die alljährliche große Feier der nordrheinwestfälischen Industrie- und Handelskammern (IHK) zu Ehren der besten Auszubildenden musste aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt werden. Gastgeber der Landesbestenehrung Nordrhein-Westfalen wäre die IHK Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld gewesen. „Dieses Event abzusagen, ist uns sehr schwergefallen – aber der Schutz der Gesundheit geht natürlich vor“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. 217 junge Frauen und Männer aus 16 IHK-Bezirken und aus mehr als 200 Ausbildungsbetrieben und Berufskollegs aus ganz NRW haben ihre Abschlussprüfungen mit „sehr gut“ abgeschlossen – sie alle erreichten mindestens 92 von 100 Punkten. Zu ihnen gehört auch Patrick Groborz. Angesprochen auf sein „Erfolgsrezept“ antwortet er: „Bei der theoretischen Prüfung war es neben einer guten Vorbereitung auch ein wenig Glück. Und bei der praktischen Prüfung bin ich sehr ruhig geblieben, wodurch ich Flüchtigkeitsfehler vermieden habe. Glücklicherweise fällt mir das Lernen nicht schwer, aber Vorbereitung und Interesse gehören natürlich dazu.“ Da die Prüfung zur Produktionsfachkraft nur ein Teil seiner Ausbildung war, ist er derzeit noch Azubi bei Currenta und lernt den Beruf des Chemikanten und des staatlich geprüften Kraftwerkers.

Ob Prüfungen wegen der Corona-Pandemie wie geplant stattfinden und ob ausgefallener Unterricht und verpasste Betriebszeit negative Auswirkungen haben, diese Fragen verunsichern den 22-Jährigen also auch weiterhin. „Die größte Belohnung nach einer Prüfung ist es, von der IHK zu einer Feier eingeladen zu werden. Wenn die Fallzahlen es erlauben, werde ich im kleinen Kreis nachfeiern.“ Die weiteren Landesbesten aus Krefeld sind: Martin Gerresheim (Covestro Deutschland, Krefeld), Dominik Müller (Lumino Licht Elektronik GmbH, Krefeld) sowie Valerie Stanikowski (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Krefeld).

(sti)