Viel Arbeit für die Krefelder Retter : Mehrere Brände und eine Bombe

Die Einsatzkräfte der Krefelder Feuerwehr hatten am Dienstagnachmittag alle Hände voll zu tun. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Mehrere Brandeinsätze im Krefelder Stadtgebiet und die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Essen sorgten am 22. März für einen arbeitsreichen Dienstagnachmittag für die Krefelder Helfer.

(bk) Einen solchen Nachmittag wie an diesem Dienstag erleben Krefelds Feuerwehrleute glücklicherweise selten. Gleich mehrere Brände und die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Essen sorgten für Stress pur.

Gegen 12.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zunächst zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb am Bruchfeld in Linn aus. Bei der Inbetriebnahme eines Schmelzofens war es zur Entzündung von ausgetretenem Hydrauliköl gekommen, so dass für kurze Zeit eine dunkle Rauchsäule über Linn aufstieg. Durch das schnelle Eingreifen der Betriebsangehörigen konnte eine weitere Brandausbreitung auf die umliegenden Produktionsbereiche verhindert werden. Die Feuerwehr musste somit lediglich angrenzende Gebäudeteile kühlen und den betroffenen Hallenbereich vom Rauch befreien.

Gegen 17.55 Uhr dann meldeten Mitarbeiter einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung einen Zimmerbrand an der Obergath. Da ein Rauchmelder frühzeitig ausgelöst hatte, konnten die Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher bereits vor Eintreffen der Helfer das Schlimmste verhindern. So waren alle Bewohner des Gebäudes bereits in Sicherheit und der Brand in einem Mülleimer gelöscht. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr kontrollierten mit Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften aus Oppum und Fischeln vorsorglich das Areal auf versteckte Glutnester. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Noch während die einen an der Obergath beschäftigt waren, erreichte die Leitstelle der Feuerwehr gegen 18.30 Uhr bereits die nächste Brandmeldung: In einem Kleingartengelände an der Alte Krefelder Straße in Uerdingen stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr in dem Gebäude. Für die Löscharbeiten mussten die Feuerwehrleute zunächst aufwändig eine Löschwasserversorgung über mehrere hundert Meter bis zum nächsten Hydranten aufbauen. Unterstützt wurden die Einheiten hierbei durch den Löschzug Uerdingen der Freiwilligen Feuerwehr. Die Krefelder Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache im Anschluss an die Löscharbeiten aufgenommen.

Parallel zu den Notrufen aus dem eigenen Stadtgebiet ging auch noch eine Anforderung aus der Stadt Essen bei der Feuerwehr Krefeld ein. Die geplante Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Essener Stadtgebiet machte hier unter anderem die Evakuierung von zwei Alten- und Pflegeheimen erforderlich.

Zur Unterstützung bei diesen Maßnahmen wurden auch überörtliche Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser Hilfsdienstes sowie der DLRG aus Krefeld angefordert. Die so genannte Betreuungsplatz-Bereitschaft NRW konnte gegen 19 Uhr mit zahlreichen ehrenamtlichen Einsatzkräften von der Hauptfeuer- und Rettungswache Krefeld in Richtung Essen aufbrechen. Erst in den frühen Morgenstunden endete diese „überörtliche Hilfeleistung“.