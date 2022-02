Surfpark Krefeld : Verwaltung soll Auskunft über CO2-Ausgleich für den Surfpark geben

Björna Althoff, Sprecherin von Fridays for Future, Ratsfrau. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die nun fraktionslose Klimaaktivisten Björna Althoff stellt eine Serie von Anfragen im Rat zum Surfpark. Die Verwaltung soll unter anderem darlegen, wie sie den CO2 -Fußabdruck für den Surfpark einsparen will.

Die fraktionslos gewordene Ratsfrau Björna Althoff lässt nicht locker: Sie will in einer Serie von Anfragen im Rat die Verwaltung dazu zwingen darzulegen, wie der CO 2 -Fußabdruck des Surfparks ausgeglichen werden kann. Hintergrund: Sollte der Surfpark am Elfrather See gebaut werden, wird sich die Klimabilanz von Krefeld verschlechtern. Althoff möchte nun wissen, wie die Stadt die zusätzliche CO 2 -Last bis zur Klimaneutralität 2035 ausgleichen kann. Bislang gibt es nur den allgemeinen Hinweis, dass der Ausgleich erfolgen soll.

Althoff hat bekanntlich die Grünen-Fraktion und das Ampel-Bündnis mit SPD und FDP im Rat verlassen, nachdem SPD und FDP für den Offenlage-Beschluss und damit den nächsten Schritt in Richtung einer möglichen Baugenehmigung für den Surfparks gestimmt hatten. Althoff hatte als Sprecherin von Fridays for Future Krefeld (FFF) kritisiert, dass Klimafragen nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Auch die Gutachten zum Surfpark hat sie deshalb scharf kritisiert und den Expertisen vorgehalten, wesentliche Fragen nicht zu beantworten. Nun also fragt sie solche aus ihrer Sicht neuralgischen Punkte ab. So lautet eine Frage: „Wird die verbrauchte Energieressource als eine erhebliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinem unter §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteil Klima gewertet?“ Sie fragt, inwiefern der Artikel 20a des Grundgesetzes für zukünftige Generationen Beachtung finde. Hintergrund ist die Mahnung des Bundesverfassungsgerichts an die Politik unter Berufung auf diesen Artikel, mehr Klimaschutz zu betreiben, um nicht der kommenden Generation erhebliche Sparzwänge aufzubürden. Der Artikel lautet: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ Die Rechtsprechung geht allerdings weiter: Versuche, nicht nur den Bund, sondern auch die Länder zu mehr Klimaschutz zu zwingen, sind vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen worden (Beschluss vom 18.01.2022, Az. 1 BvR 1565/21 u.a.).

Althoff fragt auch, wie hoch die Steigerungsraten beim Stromverbrauch in Krefeld für die kommenden 15 Jahren eingeschätzt werden. Hintergrund: FFF argumentiert, dass Stadt, Land und Bund zwingend den Stromverbrauch insgesamt drosseln müssen, um die Klimaziele zu erreichen – und zwar deshalb, weil der Stromverbrauch allein durch die Digitalisierung oder den wachsenden Anteil an E-Autos kräftig steigen werde. Dies ist nach Überzeugung von FFF nur durch Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen.