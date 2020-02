Verteilt in Krefeld : Chrupalla - Umstrittenes AfD-Malbuch in NRW „bleibt nicht folgenlos“

Berlin/Krefeld Ein Malbuch der AfD-Fraktion aus NRW wird von vielen als rassistisch kritisiert. AfD-Chef Tino Chrupalla hat das Heft scharf kritisiert und Konsequenzen in Aussicht gestellt.

„Dieses Buch geht gar nicht, da sind wir uns doch alle einig. Wer so etwas rausbringt, hat in der AfD nichts zu suchen“, sagte Chrupalla der Zeitung „Die Welt“ (Mittwoch). „Das habe ich am Dienstag im Bundesvorstand auch genau so deutlich angesprochen. Dieses Buch bleibt nicht folgenlos, das können Sie mir glauben.“ Allerdings seien solche Vorkommnisse Einzelfälle. „Derjenige, der dieses Buch erstellt hat, setzt damit die AfD dem Verdacht des Rechtsextremismus aus“, sagte Chrupalla.