Aktion der Industrie -und Handelskammer : Das Verseidag-Indutex-Team ist ein Gewinner des Energiescout-Projekts

Jürgen Steinmetz (links) überreichte dem Auszubildenden Alexander Santner und Betreuer Thomas Piskurek von der Verseidag Indutex GmbH die Urkunde. Foto: IHK/Andeas Bischof Tel.+49(0)1712850

Krefeld Nachdem 28 Auszubildende aus neun Unternehmen an ihren Vorhaben gearbeitet und drei Fachworkshops absolviert haben, konnten sie ihre Ergebnisse vorstellen.

(sti) Der Energieverbrauch bekommt aus Gründen des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit eine immer wichtigerer Rolle in Unternehmen und auch in Privathaushalten. Das Projekt Energiescouts der Industrie -und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein ist damit absolut auf der Höhe der Zeit. Nachdem 28 Auszubildende aus neun Unternehmen in den vergangenen Monaten hart an ihren Vorhaben gearbeitet und drei Fachworkshops absolviert haben, konnten sie ihre Ergebnisse jetzt einer Fachjury vorstellen. Am meisten haben das Energie- und Ressourceneffizienzprojekt der Teams der NEW AG aus Mönchengladbach und der Verseidag Indutex aus Krefeld die Jurymitglieder überzeugt.

Das Team der Verseidag überzeugte die Jury mit seinem Projekt zur „Abschaltung des Kompressors mittels Zeitschaltuhr“. Das NEW-Team hat sich unter dem Projekttitel „Platschis NEW green Home“ mit der Effizienzverbesserung eines Schwimmbades beschäftigt. Die beiden Siegerteams dürfen den IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein nun bei der bundesweiten Bestenehrung in Berlin vertreten.

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz freut sich über die rege Teilnahme an dem Projekt: „Vor allem in diesen für Unternehmen so schwierigen Zeiten, sind Projekte wie die ‚Energie-Scouts‘ wichtiger denn je“, betont er. „Zahlreiche Unternehmen leiden unter den Folgen sowohl der Corona-Pandemie als auch des Kriegs in der Ukraine.“ Vor allem in Sachen Energieeffizienz ist der Druck für viele Unternehmen aus Kostengründen noch einmal größer geworden. „Da können die eigenen Auszubildenden, die sich auf die Suche nach Einsparpotenzialen machen, eine große Hilfe sein.“

Darüber hinaus könnten Unternehmen, die solche Projekte anbieten, in Zeiten des Fachkräftemangels bei jungen Menschen punkten. „Bewerber schauen sich ihre potenziellen Ausbildungsbetriebe im Vorfeld ganz genau an. Da können Zusatzqualifikationen wie sie das Projekt ‚Energie-Scouts‘ bietet, ein Pluspunkt sein.“ Dies stärke unterm Strich die Duale Ausbildung.

Bei dem Projekt „Energie-Scouts“ erlernen die Auszubildenden in insgesamt drei Workshops Grundlagen zum Thema Energie- und Ressourceneffizienz, zum Umgang mit Messtechnik und erfahren Wissenswertes über Kommunikations- und Präsentationstechniken sowie über Wirtschaftlichkeitsberechnungen. „Wegen der Pandemie konnten wir die Workshops auch diesmal nicht in einem der teilnehmenden Unternehmen durchführen, sondern haben sie digital angeboten“, sagt Dominik Heyer, Energiereferent bei der IHK, der das Projekt betreut. Mit den erlernten Grundlagen haben sich die Auszubildenden in ihren Unternehmen dann auf die Suche nach Einsparpotenzialen gemacht.

Aus Krefeld haben noch folgende Teams teilgenommen: Die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH aus Krefeld beschäftige sich mit Taubenvergrämung.