Programm „#vernetztinEuropa“ : Krefeld und Sofia machen gemeinsame Sache

Krefeld Krefeld ist eine von sechs deutschen Städten, die für das Programm „#vernetztinEuropa“ ausgewählt wurden. Partner ist die bulgarische Hauptstadt Sofia. Was Wirtschaftsdezernent Eckart Preen sich davon verspricht.

Wirtschaftsförderung ist mehr als die Herrichtung von Gewerbeflächen, Werbung für die Fachkräfteausbildung und Engagement für geringe Steuerbelastungen der Unternehmen. Viele weiche Standortfaktoren sind ebenfalls von Bedeutung. Smart City und Digitalisierung sind neue Felder, die beackert werden. Wirtschaftsdezernent Eckart Preen freut sich über die Chancen, die das Projekt „#vernetztinEuropa“ für Krefeld bietet. Die Seidenstadt bildet mit der bulgarischen Metropole Sofia ein so genanntes Peer-Learning-Tandem. Ein erstes virtuelles Kennenlernen hat bereits stattgefunden.

Was haben Sofia und Krefeld gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, zählt die europäische Hauptstadt doch mehr als eine Million Einwohner und Krefeld knapp ein Viertel davon. Verbunden sind die beiden Städte aktuell jedoch mehr denn je – und zwar über das bis zum Jahr 2024 laufende Projekt „#vernetztinEuropa“. Doch was hat es damit auf sich? Das Projekt „#vernetztinEuropa“ zielt ab auf einen direkten, partnerschaftlichen Wissensaustausch und -transfer über nachhaltige und digitale Stadtentwicklung: zwischen den dafür zuständigen Ministerien, den institutionellen Akteuren auf EU-Ebene sowie den Playern aus etablierten Netzwerken und Initiativen. Indem sich die Akteure gemeinsame Herausforderungen vergegenwärtigen und idealerweise Lösungsansätze entwickeln, sollen belastbare Partnerschaften entstehen, in denen sich Fachleute aus verschiedenen europäischen Städten kollegial beraten, inhaltlich austauschen und replizierbare Projekte angehen.