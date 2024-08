Verkehrswende in Krefeld Was der ADFC für den Radverkehr fordert

„Aus unserer Sicht ist es wichtig, erst einmal die so genannten ‚low hanging fruits‘ zu ernten. Also die Dinge zu machen, die schnell und kostengünstig zu tun sind. Aber auch das passiert nicht. Beispiel ist die Erneuerung des rund zwei Kilometer langen Holperradwegs an der Untergath zwischen Mühlenfeld und Hafelsstraße. Da will man nicht ran. Die Abarbeitung der Sanierungsliste zieht sich elendig hin und wird immer wieder in die Zukunft geschoben. Von der offiziellen Sanierungsliste ist nur knapp die Hälfte bislang abgearbeitet“, sagt er. Wohlgemerkt: Diese Liste umfasst geplante Sanierungen von 2021 bis 24. Die vom KBK versprochene Aufholjagd sei ausgeblieben, kritisiert Renner.