Verkehrsunfallstatistik für Krefeld 2023 Drastisch mehr Unfälle mit Jugendlichen in Krefeld

Die Zahl der verletzten Kinder ist von 86 auf 102 gestiegen. „Das ist keine schöne Zahl“, sagt Verena Fischer, Leiterin Direktion Verkehr. Die Präventionsarbeit der Polizei an Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen bleibt daher ein zentraler Pfeiler ihrer Arbeit. Die Steigerung lässt sich etwas relativieren: Kinder gelten, wenn sie etwa in einem Auto sitzen, auch dann schon als verletzt, wenn ein Arzt das Kind in irgendeiner Weise begutachtet. Nicht immer stehen also schwere Verletzungen hinter den Zahlen.