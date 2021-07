Schulprojekt in Krefeld : Haus der Bildung - Verkehrsgutachten sieht keine Probleme

Krefeld Der Verkehr werde zunehmen, könne aber verträglich abgewickelt werden. Die CDU sieht ein Gefälligkeitsgutachten. Schon die Annahme, vier Minuten für die Abgabe eine Kindes in der Kita reichten aus, sei unrealistisch.

Das „Haus der Bildung“, das im Bereich Oranierring/ Hofstraße an Stelle der Mosaikschule entstehen soll, stellt verkehrstechnisch kein Problem dar. Dies ist das Ergebnis eines Gutachtens, das am Mittwoch der Politik vorgelegt und auf der Tagesordnung des Betriebsausschusses Zentrales Gebäudemanagement steht. Die CDU überzeugt das Gutachten nicht: Es mache den Eindruck, dass Dinge parat gemacht würden, erklärte Stefanie Neukirchner, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.

Sprecher von SPD (Ina Spanier-Oppermann), Grünen (Annelie Wulff) und FDP (Alexander Schmitz) bekräftigten am Donnerstag, dass sie das Projekt unterstützen – damit hat das Haus der Bildung eine politische Mehrheit und wird gebaut. Alle drei betonten die Bedeutung dieses innovativen Projekts im Bemühen um mehr Bildungsgerechtigkeit für benachteiligte oder in prekären Verhältnissen lebende Familien. 50 Prozent der Kinder in Stadtmitte leben demnach von Hartz IV.

Erarbeitet wurde das 20-seitige Gutachten vom Büro Thomas und Bökamp aus Münster. Der geplante Neubau führe zwar zu einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens in diesem Bereich, doch könnten diese zusätzlichen Verkehre „verträglich abgewickelt werden, da Zu- und Abfahrten und Zugänge in Hinblick auf die Lage optimiert wurden“, heißt es. Bei der Planung sei „auf die Belange alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht genommen“ worden. Ein Beispiel sei die Ausweisung des sogenannten „Kiss and Ride“-Bereiches an der Hofstraße, dem Bereich, in dem Eltern mit ihren Autos halten, um ihre Kinder in der Kita abzugeben. Das Gutachten veranschlagt dafür im Schnitt vier Minuten pro Kind.