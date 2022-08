Serie ÖPNV : So einfach geht Bus und Bahn in Krefeld

Serie Krefeld Das 9-Euro-Ticket läuft Ende August aus. Dann müssen die Fahrgäste wieder die „normalen“ Tickets kaufen. Manch einer fragt sich vielleicht: Wie geht das? Wir haben uns schlau gemacht und erklären es.

Direktkontakt Wer es ganz einfach haben möchte, der kauft sein Ticket direkt in Bus und Bahn. Dazu dem Fahrer oder Schaffner die Zielhaltestelle nennen – der weiß dann direkt, was es kostet. Wichtig: Hier ist keine Kartenzahlung möglich, man sollte also ausreichend Bargeld – der Einfachheit halber möglichst passend – dabei haben. Und: In den Straßenbahnen sind bei den Fahrern ausschließlich Einzeltickets für Erwachsene (Preisstufe A und B) und Kinder erhältlich. In den Bussen wird das gesamte Sortiment angeboten – mit Ausnahme der sogenannten Zeittickets, also Abo-Tickets. Wer beispielsweise das Ticket 1000 oder das Bärenticket für Senioren kaufen möchte, der muss in eine der SWK-Verkaufsstellen gehen.



Kleines Ticket-A-B-C Alles Wissenswerte über die Nutzung des Einzeltickets für sogenannte Gelegenheitsfahrer, also diejenigen, die den ÖPNV nur bei Bedarf und nicht regelmäßig nutzen, gibt es auch auf der Seite der Stadtwerke Krefeld. Hier sind die wichtigsten Informationen im Überblick:

– E wie Entwertung Das Ticket muss vor Fahrt in Bus oder Bahn abgestempelt werden – erst dann ist es gültig. Einmal entwertete Tickets sind nicht übertragbar.

– F wie Fahrradmitnahme Dafür benötigt man das zusätzliche Fahrrad-Ticket, das pro Person für eine Fahrt gültig ist.

– G wie Gültigkeit Mit dem Kurzstreckenticket kann man 20 Minuten fahren, mit der Preisstufe A 90 Minuten, mit der Preisstufe B 120 Minuten, mit der Preisstufe C 180 Minuten und mit der Preisstufe D 300 Minuten. Die Preisstufe A2 gilt für alle Ziele innerhalb Krefelds. Welche Preisstufe der Kunde benötigt, wenn das Ziel außerhalb Krefelds liegt, ist auf den Plänen an den Haltestellen ersichtlich.

– U wie Umsteigemöglichkeit Pro Fahrt darf der Kunde beliebig oft umsteigen – ausgeschlossen sind allerdings Rund- und Rückfahrten. Zu beachten ist die Gültigkeitsdauer.

– Z wie Zusatzticket Für die Nutzung der 1. Klasse wird ein Zusatzticket benötigt.



SWK Online Über die Internetseite der Stadtwerke Krefeld können ebenfalls Tickets erworben werden – etwa über die Fahrplanauskunft: Abfahrt und Ankunft eingeben (etwa Krefeld Hauptbahnhof bis Grotenburg/Zoo) sowie Abfahrtszeit und über die Suchfunktion die Verbindung ansehen. Über den Butto „Ticket kaufen“ gelangt man zur Auswahl des Ticketshops (zum Beispiel SWK Krefeld). Durch die Auswahl wird man zum jeweiligen Shop weitergeleitet. Kleines Manko: Hier ist oftmals eine Registrierung notwendig, bevor man das Ticket kaufen kann. Das Anlegen des Kundenkontos ist einmalig, bei jedem weiteren Kauf gelangt man über Benutzername und Passwort zum Konto.



SWK App Eine weitere Möglichkeit bietet die App, die für Android und Apple in den jeweiligen Stores kostenfrei zur Verfügung steht. Auch hier ist vor der ersten Nutzung eine Registrierung nötig. Danach geht es ganz einfach: Abfahrt und Ziel auswählen, passendes Ticket wählen (zum Beispiel Einzel- oder 4er-Ticket), der Preis wird angezeigt, zahlbar ist das Ticket via PayPal, Kreditkarte oder SEPA Lastschrift. Ab Krefeld Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof Duisburg, Düsseldorf oder Bahnhof Moers kostet das Einzelticket für Erwachsene beispielsweise 6,10 Euro, das 4er-Ticket 23,10 Euro, das 24-Stunden-Ticket 15 Euro. Die Mitnahme des Fahrrades kostet 3,70 Euro. In der App angezeigt wird außerdem, wie lange die Fahrt dauert, welche Bahnen fahren und ob man umsteigen muss.



eezy-Ticket Eine weitere Funktion, die ausschließlich über die SWK-App nutzbar ist, ist das sogenannte eezy-Ticket – grob übersetzt das „einfache Ticket“. Der Kunde öffnet die App und sieht auf der Startoberfläche den Button „Check-In“. Über die Standorterkennung registriert die App, wo sich der Fahrgast befindet bzw. wo er in Bahn oder Bus steigt. Die Abrechnung erfolgt automatisch automatisch per Luftlinienkilometer. Bei der Ankunft am Ziel wird über den Button „Check-Out“ ausgecheckt. Erste Klasse, Fahrradmitnahme oder weitere Personen können zu jeder Fahrt hinzugebucht werden. Die Bezahlmethode wird vorab im Nutzerprofil festgelegt.



Fahrkartenautomat Nicht zuletzt können die Kunden ihre Tickets auch am Fahrkartenautomat bezahlen, soweit vorhanden. Hier ist die Zahlung bar oder mit EC-Karte möglich. Dazu müssen Abfahrtspunkt und Zielort über das Display eingegeben werden sowie die Art des Tickets. Nicht vergessen: Das Ticket muss anschließend in Bus oder Bahn entwertet werden.