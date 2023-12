Stimmungsvolles Krefeld Weihnachtsmusik und Adventssingen - das ist rund um den 3. Advent los

Am Wochenende vor Weihnachten steht die Innenstadt im Zeichen des Chorgesangs. Chöre und Ensembles aus Krefeld und der Partnerstadt Venlo treten am 16. und 17. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt und in den Innenstadtkirchen auf. Der Eintritt zu vielen Konzerten ist frei. Darüber hinaus bietet die Werbegemeinschaft einen verkaufsoffenen Sonntag an, die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Im Karree Hochstraße, Rheinstraße, Königstraße und Marktstraße spielt eine Marching-Band Weihnachtslieder, der Weihnachtsmann verschenkt Schokolade und Plätzchen. Auch am Stadtmarkt und am Schwanenmarkt gibt es Musik und verschiedene Aktionen.