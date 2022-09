Krefeld emotion : So wird das Cityfest am Wochenende

Die Organisatoren des ersten „Krefeld emotion“-Festes haben ein großes Programm geplant. Foto: Petra Diederichs

Krefeld Es geht um Leben und Bewegung in der Innenstadt: Neuheiten und Trends auf zwei und vier Rädern, in Sport und Spiel präsentieren sich beim Cityfest am 24. und 25. September. Genuss, Show und Chillen gehören dazu. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Egal wie man es betont, am Ende sollen die Krefelder Spaß an ihrer City haben: „Emotion“ wie Gefühlsregung oder „E-Motion“ wie elektronisch unterstützte Bewegung ist das Motto für das Wochenende. „Krefeld emotion“ steht über einem reichen Programm, das die Werbegemeinschaft und die Stadt für den 24. und 25. September auf die Beine gestellt haben.

„Wir bringen Leben und Bewegung in die Krefelder Innenstadt. Das ist ja immer unser Ziel“, sagt Christoph Borgmann von der Werbegemeinschaft. Und weil - wie berichtet - „Krefeld pur“ mit dem Schwerpunkt Mode nicht aufgelegt werden kann, da die großen Modehäuser ihre finanzielle Unterstützung aufgrund der aktuellen Lage nicht zusteuern, ist der Fokus auf Bewegung und Nachhaltigkeit gerückt. Das Fahrrad spielt dabei eine große Rolle.

An elf Hotspots laufen Aktionen, immer ab etwa 11 Uhr. Am Sonntag sind auch die Geschäfte von 13 bis 18 geöffnet. Ein Überblick über das Programm, das die Händler mit Unterstützung der Stadt und vielen Mitmachern geplant haben.

Behnisch-Haus

„Markenvielfalt auf vier Rädern“ präsentieren ein Dutzend Autohäuser. Sie zeigen rund um das Haus die neuesten Modelle und Trends. E-Autos und Hybride bilden den Schwerpunkt, aber auch Verbrenner werden aufgefahren. Für Kinder gibt es ein Schminkangebot und einen Ballonkünstler. Das „Spiel-mich-Klavier“, das bei „Kultur findet Stadt“ so viele begeistert hat, wird wieder auf die Straße gebracht.

Obere Marktstraße

Die Automeile endet in einem großen Genuss- und Unterhaltungsbereich. Die Gastronomie von „mamma’s“, CafeInn und Taumi Asia Fusion stillt den kleinen und größeren Hunger. Auf der „Piazza Italiana“ werden DJs auflegen und verschiedene Showacts moderieren. Tabak Janßen führt in die Welt der Zigarren ein - mit großem Angebot und Spezialisten, die alle Fragen beantworten können. Die Kubanerin Rosa Noelmis Arredondo ist Zigarrenrollerin und wird ihr Handwerk vorführen. „Sie kennt die Unterschiede von Handmades aus der Dominikanischen Republik, aus Nicaragua, Honduras und Brasilien und gibt ihr Wissen gerne weiter“, sagt Hartmut Janßen. Auch Fans von Gin, Obstbränden und Likören werden in seiner „Chill-out Area“ gut bedient von Vertretern mehrerer Manufakturen.

Wer aktiv werden will, kann im Soccer Cage, einem mobilen Fußball-Käfig, powern oder auf eine Torwand schießen. Für die Kleinen organisieren Dr. Gruber Kinderschuhe und Kindermoden Peerlings eine Soccer Challenge.

Für die Unterhaltung sorgt DJ Maik van Dits am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr. Die Inspire Dance Academy hat Auftritte am Samstag, 15 und 18 Uhr, und am Sonntag um 14 und 16 Uhr. Die Leidenschaft des Tangos erlebt das Publikum am Samstag ab 16.30 Uhr - sogar mit einem Vize-Welmeister des Latin-Show-Dance: Michele Cantanna. Der Abend klingt mit einer Aftershowparty im La Meseta aus. Am Sonntag, 15 und 17 Uhr, hat Miss Tammy, ihres Zeichens die Queen der Krefelder Travestie, ihre glamourösen Auftritte.

Königstraße

Die Krefelder Kö steht ganz im Zeichen des Radfahrens. „Alles rund ums 2-Rad“ heißt die Devise. Klassische Fahrräder, aber auch E-Bikes, Hightech und Cycle Chic - alles, was der Markt hergibt - stellen hiesige Fahrradhändler vor. Sport Borgmann eröffnet pünktlich zum Cityfest sein neues Ladenlokal an der Königstraße und präsentiert „Rose“, die „familiengeführte Manufaktur für Traumbikes“.

Zum Ausprobieren stehen E-Scooter der SWK bereit. Und auch auf den Spinning Rädern von Bayer Uerdingen können Aktive ins Schwitzen kommen. Das Studio 232 fordert zum Mittanzen auf. Wie man auch im Alter noch fit und in Bewegung bleibt, weiß Schorsch Krämers. Der 82-Jährige hat zwar die Leistungsrennen aufgegeben, nicht aber den Radsport. Er wird in einer Talkrunde erzählen, wie er das Altern austrickst.

Rheinstraße

„Mobilität heißt auch Reisen“, findet man Reisebüro Esser. Die Firma feiert ihr 100-Jahre-Jubiläum mit einer Reisemesse und fährt Oldtimer und Motorräder auf, die an das Reisen in früheren Zeiten erinnern.

Delikatessen Franken

Reiseerinnerungen will auch das Feinkost-Team Franken wecken. Das Fernweh geht über den Gaumen. Mit spanischen Tapas, spanischen Weinen und Paella soll zum Herbstbeginn noch einmal Urlaubsstimmung aufglimmen.

Angerhausenstraße/Mennoniten-Kirch-Straße

Wer es gerne deftig mag, wird sich über Erbsensuppe und ein kühles Bier freuen. Mit beidem versorgt die Schlüffken Brauerei die Flanierenden - allerdings nur am Samstag. Der Erlös geht an die Krefelder Tafel.

Schwanenbrunnen

Sie nennen sich die Brettspielverrückten Krefeld und wollen möglichst viele mit ihrer Leidenschaft für Gesellschaftsspiele anstecken. Rund 1000 Spiele - mit Würfeln, Plättchen oder Karten, Klassiker und Neuheiten - bringen sie zum Schwanenbrunnen. An zahlreichen Tischen können Interessierte die ausgeliehenen Spiele ausprobieren. Auch das Fachgeschäft „Spielzeit“ ist im Boot. Die City Dance School will mit ihren Auftritten auch das Publikum in Bewegung bringen.

Ev. Kirchplatz

An der Alten Kirche sind Sportliche gefordert. Am Samstag lockt ein neun Meter hoher Kletterturm schwindelfreie Aufsteiger. Wer seine Gehirnzellen in Bewegung versetzen möchte, kann sich in einen Escape-Room wagen. Was passiert, verrät das Team von Limbus Escape Room natürlich nicht. Nur so viel: ein Zeitreiseagenten-Trainingssimulator und eine „magische Zauberbox“ spielen eine Rolle. Am Sonntag bringt Stuntwerk Krefeld verschiedene Parcour-Elemente auf den Platz. Ein Trainerteam hilft beim Ausprobieren von Tricks und Moves.

Petersstraße

Das La Meseta richtet die Aftershowparty aus. Ab 22 Uhr geht es am Samstag los. Cocktails und Musik sind auf das Motto „Krefeld emotion“abgestimmt.

Bewachter Fahrradparkplatz

An beiden Tagen ist er unter dem Galeria-Parkhaus (Königstraße 45) geöffnet: Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Der besondere Service zum Stadtfest: Für 10 Euro kann man sein Rad hier putzen lassen; Codieren kostet 9 Euro. Dass bewachte Fahrradparkplätze umso wichtiger werden, je mehr Menschen mit ihren - zum Teil sehr teuren - Rädern in die City kommen, ist den Stadtplanern klar. „Wir wollen in diesem Bereich etwas tun, und dazu möchten wir genau wissen, was die Krefelder wollen, welche Zeiten, welche Standorte“, sagt Christiane Gabbert vom Fachbereich Marketing und Stadtentwicklung, Deshalb liegen entsprechende Fragebögen an der Parkstation aus, die später ausgewertet werden sollen.

Dionysiusplatz

Hier steigt das Street Food & Music Festival, das in diesem Jahr ins Cityfest eingebunden ist. Hier wird allerlei Anregendes für die Geschmacksnerven und für die Ohren geboten.

Verkaufsoffener Sonntag