Verkaufsoffener Sonntag in Krefeld : Mit KR-Stempel entspannt shoppen

Den Krefeld Stempel KR zum Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, gibt es unter anderem bei Sport Borgmann. Alina Pooth (l.) und Ulrike Kraus zeigen, wie es geht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ziel ist es, sicheres und entspanntes Shoppen auch am verkaufsoffenen Sonntag zu ermöglichen: Der 2G-Nachweis kann zentral an acht Stellen erfolgen; man bekommt einen KR-Stempel und kann dann durch die Geschäfte ziehen.

Die Erleichterung ist Christoph Borgmann, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, anzumerken: Zum Advent-Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag, das in den Vor-Corona-Jahren das umsatzstärkste des Jahres war, haben Werbegemeinschaft und Stadtmarketing ein Stempelsystem auf die Beine gestellt, das den Einkauf unter 2G-Bedingungen angenehm und unkompliziert macht. An acht Standorten können Kunden künftig ihren Impf- oder Genesen-Nachweis erbringen und erhalten dann einen Stempel, mit dem sie unkompliziert in alle Geschäfte gehen können.

Mit einer brechend vollen Innenstadt ist nicht zu rechnen. Die Krefelder Einzelhändler haben in den vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass die Kunden zurückhaltend sind. Auch die Verteilung des Wochenendes auf zwei Verkaufstage wird nach Einschätzung Borgmanns dazu beitragen, dass es kein Gedränge gibt. Am Sonntag, 12.Dezember, haben die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Die Krefelder Werbegemeinschaft möchte mit dem zusätzlichen Shopping-Tag einen Beitrag dazu leisten, dass Kundinnen und Kunden ihre Weihnachtseinkäufe entspannt und sicher unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln erledigen können“, betont Borgmann.

info Wo es den KR-Stempel zum Shoppen gibt Auf den Weihnachtsmärkten an der Dionysiuskirche und auf dem Platz an der Alten Kirche. In folgenden Geschäften: – Intersport Borgmann, – Galeria Kaufhof, – Lechner und Hayn, – Marco Polo – Saturn – Sinn. Mitzubringen Impf- oder Genesen-Nachweis, Personalausweis. Verkaufsoffener Sonntag: 12.Dezember, 13 bis 18 Uhr

Auf den Weihnachtsmärkten sowie an sechs zentralen Standorten können Besucher der City gegen Vorlage des Impfnachweises und des Personalausweises einen solchen Stempel erhalten. Auf diese Weise müssen sie sich nicht am Eingang jedes Geschäfts neu legitimieren. Die sechs Standorte im Einzelhandel sind Sport Borgmann, Galeria Kaufhof, Lechner und Hayn, Marco Polo, Saturn und Sinn. Hinzu kommen der Weihnachtsmarkt „Made in Krefeld“ an der Dionysiuskirche und der „Hüttenzauber“ auf dem Platz an der Alten Kirche.

Das neue Verfahren kommt auch beim verkaufsoffenen Sonntag zum Einsatz. Ein Bändchen-System, wie es in anderen Städten genutzt wird, hat für Borgmann und seine Mitstreiter Nachteile: „Man müsste für jeden Tag andere Farben nehmen, und Manipulationen sind auch schwer auszuschließen“, so Borgmann.

Für ein Extra an Weihnachtsstimmung und guter Laune sorgt eine holländische Brassband, die durch die Straßen zieht. Im Schwanenmarkt empfängt ein zaubernder Weihnachtsmann große und kleine Besucher; unterstützt wird er vom Schwanenmarkt-Team, das Schokotäfelchen verteilt.

Die Werbegemeinschaft lädt mit Gebäck zu kleinen Stärkungen beim Shopping-Bummel ein. „Die Krefelder Einzelhändler sorgen mit Sicherheit für einen schönen Adventsbummel mit der ganzen Familie – und das in jeder Hinsicht“, sagt Borgmann. Er setzt auch auf die Anziehungskraft der beiden Weihnachtsmärkte, für die bekanntlich auch die 2G-Regel gilt, und die adventliche Stimmung dort.