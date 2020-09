Kostenpflichtiger Inhalt: Krefeld : Harte Front mit Verdi um verkaufsoffene Sonntage

Der jüngste verkaufsoffene Sonntag fand am 6. September unter dem Motto „Krefeld Schaufenster pur“ statt. Er wurde knapp genehmigt, nachdem die Stadt eine anlassgebundene Begründung nachgeliefert hatte. Foto: Jens Voss

Krefeld Der verkaufsoffene Sonntag am 4. Oktober fällt aus. Ob die übrigen in 2020 stattfinden, ist offen. Verdi will weiter klagen, wenn ein Sonntag nicht anlassbegründet ist. Krefelds Händler sagen, vielen gehe langsam die Luft aus. Das Oberverwaltungsgericht übt heftige Kritik an Räten und Verwaltungschefs.