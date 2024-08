Wirtschaft in Krefeld Verkauf des Superabsorber-Werks ist noch nicht abgeschlossen

Der Verkauf der Superabsorber GmbH mit Werk und 490 Beschäftigten in Krefeld am Bäkerpfad an die in Luxemburg ansässige International Chemical Investors Group (ICIG) ist noch nicht abschließend über die Bühne gegangen. „Wir hatten zum Verkauf (beim so genannten Signing, der Vertragsunterzeichnung) in Aussicht gestellt, dass die Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden bis etwa Mitte des Jahres laufen würde. Daher sind die Superabsorber derzeit noch innerhalb des Evonik-Konzerns zuhause“, erklärte ein Evonik-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Superabsorber sind pulverförmige Polymere, die als saugstarke Materialien in Windeln und anderen Hygieneprodukten zum Einsatz kommen.