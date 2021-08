Verhandlung vor dem Schöffengericht : Krefelder soll mit Kriegswaffen gehandelt haben

Krefeld Ein Mann aus Krefeld muss sich seit Montag wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor dem Schöffengericht verantworten.

Im Dezember 2019 soll er einem Käufer zunächst Waffenteile ins Sauerland gebracht haben, eine weitere Lieferung habe er ihm per Paketdienst geschickt. Im März 2020 habe er zwei Maschinenpistolen und 200 Patronen Munition in Mönchengladbach an einen weiteren Kunden übergeben. Einen Monat später soll er dem selben Käufer eine Maschinenpistole, sieben weitere Pistolen und 400 Patronen Munition übergeben haben. Kurz darauf habe der Kunde erneut Maschinenpistolen und Patronen erhalten, die Übergabe sei dabei allerdings in Krefeld erfolgt.