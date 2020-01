Bezirkssportanlage Traar : Am Sportplatz: „Treffpunkt Traar“ in Planung

Marcus Benger (1. VS TV Traar), Andreas Stattrop (2. VS FC Traar), Birgit Meierkamp (Leiterin GGS Buscher Holzweg) und Walter Kienen (2. VS Bürgerverein) (v.L.) in der alten Halle. Auch diese soll ersetzt werden. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Die Bezirkssportanlage Traar soll ertüchtigt werden. Dazu soll es ein Multifunktionsgebäude mit Halle, Verwaltung und Aula für die Schule geben. Dafür setzen sich Grundschule, Bürgerverein und Sportvereine ein.

Während bei Krefelds Sportvereinen die Angst umgeht und viele Bezirke um ihre Bezirkssportanlagen kämpfen, schnitt die Anlage in Traar bei der Begutachtung durch die Sportstättenkommission gut ab und soll ertüchtigt werden. Für die Verantwortlichen bedeutet das nicht, dass sie die Hände in den Schoß legen. „Während in den vergangenen Jahren viele Vereine nur die Ergebnisse der Beurteilung abgewartet haben, sind wir aktiv geworden. Wir haben neue Umkleidekabinen und Beachvolleyballfelder gebaut, mit dem Verberger TV einen weiteren Verein ins Boot geholt und unsere Position aktiv verbessert. Diesen Weg wollen wir fortführen“, sagt Andreas Stattrop, der zweite Vorsitzende des FC Traar.

Auch der TV Traar, der Verberger TV und die Grundschule am Buscher Holzweg sind Nutzer der Anlage. Für sie soll nun ein neues Gebäude errichtet werden: eine Multifunktionsanlage, die der Schule als Aula, allen Vereinen als Vereinsheim, als mindestens Doppel-Sporthalle sowie als Versammlungsstätte für Traar dienen soll.

Info Anlage soll möglichst breite Nutzung erfahren Die Bezirkssportanlage Traar wird derzeit von drei Sportvereinen mit zusammen rund 1.500 Mitgliedern, sowie der Schule mit knapp 230 Schülern genutzt. Dazu sollen nach dem Willen der Initiatoren des Projekts verschiedene weitere Vereine aus Traar und möglicherweise Verberg, wie der Bürgerverein oder Schützenvereine, kommen. Damit soll die Bezirkssportanlage noch breiteren Bevölkerungsgruppen geöffnet werden. Gerade hinsichtlich des geplanten Neubaugebiets Wiesenhof mit vermutlich vielen jungen Familien sei eine adäquate Infrastruktur nötig, um auch den wohnortnahen Freizeitwert zu steigern, sagen Vertreter von Schule, Sportvereinen und Bürgerverein unisono.

„Eine solche fehlt uns sehr. Wir haben aktuell nur das Gemeindehaus, und das ist bis unter das Dach ausgebucht. Räume für Versammlungen auch für den Bürgerverein und für die Traarer an sich wären wünschenswert“, begrüßt Walter Kienen vom Bürgerverein das Projekt, das auch ein Café beinhalten soll. „Wir sind hier nah am Egelsberg, da wollen viele Menschen nach einem Ausflug gern noch einen Kaffee trinken“, sagt Stattrop.

Als Arbeitstitel für das Gebäude entschieden sich die Initiatoren daher für „Treff.Traar“ (Lies: Treffpunkt Traar). „Wir sind hier in Traar und es soll ein zentraler Punkt für den Ort werden. Da ist der Name nur logisch“, sagt Stattrop. Die Initiatoren, darunter auch Birgit Meiderkamp, Leiterin der Grundschule, Marcus Benger, erster Vorsitzender des TV Traar, und Jan Moerter, erster Vorsitzender des Verberger TV, haben bereits zwei Modelle in Abstimmung mit einem Architekten ausgearbeitet.

„Es ist noch sehr früh in den Planungen. Es gibt noch keine finanziellen Kalkulationen und auch noch keine politischen Zusagen. Es wird am 29. Januar in der Vorstandssitzung des Bürgervereins und dann am 13. Februar in der Bezirksvertretung diskutiert. Aber die Pläne sind sehr reizvoll“, sagt Kienen. Benger fügt hinzu: „Wir brauchen nicht nur zusätzliche Hallenkapazitäten, sondern auch Räume, um beispielsweise Jahreshauptversammlungen oder Weihnachtsfeiern zu veranstalten. Das ist derzeit, speziell nach der Schließung von Haus Ritte, sehr schwierig. Auch dafür wäre es extrem wertvoll.“

Die Schule bekäme nicht nur die Möglichkeit, mehr Hallenzeiten zu nutzen, sondern auch erstmals in ihrer Geschichte einen Raum, der die Funktion einer Aula übernimmt. „Wenn wir beispielsweise Advents- oder Weihnachtsfeiern veranstalten, dann tun wir das derzeit im Treppenhaus. Die ersten und vierten Klassen haben eine Feier, dann die zweiten und dritten. Das ist kein Zustand“, sagt Meierkamp. Für sie wäre der Bau darum extrem wertvoll. „Außerdem ist die bestehende Halle aus den 60er Jahren nicht mehr zeitgemäß. Allein, dass es keine Tore vor den Gerätelagern gibt und ständig die Bälle darin verschwinden, ist sehr anstrengend“, setzt sie hinzu.