Krefeld und seine Vereine Warum Leichtathletik ein Allrounder ist

Serie | Krefeld · Es ist wohl eine der vielseitigsten Sportarten, die Krefeld zu bieten hat. In der Leichtathletik kann man sich gleich in mehreren Disziplinen ausprobieren, von Sprint über Sprung bis hin zu Wurf - und auch da gibt es Unterschiede. Wir erklären, was die Sportart alles bietet.

13.07.2024 , 12:00 Uhr

In der Halle des SC Bayer Uerdingen 05 können sich die Sportler in gut einem Dutzend Disziplinen austoben. Foto: samla.de/Andreas Drabben

Von Jessica Kuschnik