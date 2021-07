Verein Stadttauben in Krefeld : Stadtmitte bekommt einen Taubenschlag

Stadttauben - wie hier am Neumarkt - sind eine Plage in der Innenstadt. Ein neuer betreuter Taubenschlag soll die Tiere von der Straße locken. Dann wäre auch das Problem der vollgekoteten Gehwege und Gebäude gelöst. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Schon bald können die ersten Tauben in das Dachgeschoss des ehemaligen Wohnstätte-Gebäudes an der Carl-Wilhelm-Straße einziehen. Der Verein „Stadttauben Krefeld“ betreut den Schlag.

Lange haben die Vereinsmitglieder von „Stadttauben Krefeld“ für einen betreuten Taubenschlag in der Innenstadt gekämpft (wir berichteten). Nun ist der erste seiner Art im Bau. Im Dachgeschoss des ehemaligen Wohnstätte-Gebäudes an der Carl-Wilhelm-Straße entsteht eine Unterkunft, die den Vögeln Schutz und Futter bietet.

„Wir wollen, dass die Krefelder Stadttauben die Chance auf ein besseres Leben bekommen“, sagt Sabine Wilhelm vom Vorstand des Vereins. Gerade an der Carl-Wilhelm--Straße habe es schon seit Jahren Probleme mit den Tauben gegeben, die dort in großer Anzahl leben und ihren Kot auf Gebäude und Gehweg hinterlassen. Mit Einrichtung eines betreuten Taubenschlages soll sich das schon bald verbessern. „Tauben sind sehr standorttreu und halten sich in einem Radius von rund 300 Metern um ihre Brutstätte auf. Wir wollen sie durch artgerechtes Futter an ihre neue Unterkunft binden, um dort auch über den Austausch von Eiern gegen Attrappen die Population zu kontrollieren“, erklärt Wilhelm.

info Das ist der Verein Stadttauben Krefeld „Stadttauben Krefeld“ ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein, welcher sich zur Aufgabe gemacht hat, verletzte und kranke Stadttauben gesund zu pflegen und gestrandete Brieftauben sowie abhanden gekommene Zuchttauben wieder ihren Besitzern zuzuführen. Informationen unter http://stadttaubenkr.de

Der schmierige Kot, den man überall dort findet, wo Stadttauben leben, sollte dann auch der Vergangenheit angehören. „Tauben sind Körnerfresser, die zusätzlich etwas Grünfutter bekommen. Werden sie so ernährt, haben sie einen festen Kot“, sagt die Expertin, der aufgefallen ist, dass Tauben ungern unnötige Wege auf sich nehmen, wenn sie nicht auf Futtersuche gehen müssen. „Da sind sie den Menschen sehr ähnlich. Auch sie bleiben lieber im warmen Nest, wenn sie dort sogar das Futter serviert bekommen.“

Wichtig ist den Vereinsmitgliedern, dass Menschen aufhören, die Tauben in der Innenstadt zu füttern. Dadurch können die Tiere nicht nur krank, sondern auch an Orte gebunden werden, die nicht im Interesse der Allgemeinheit sind wie die Einkaufsstraße. Bekommen sie jedoch nur in den betreuten Schlägen ihr Fressen, werden sie sich auch vorwiegend in diesem Umfeld aufhalten und wesentlich weniger zu sehen sein.

„Wir sind deshalb sehr dankbar, dass die Wohnstätte uns einen Platz für den Taubenschlag zur Verfügung gestellt hat. Aktuell sind noch die Handwerker beschäftigt, um die Unterkunft an die Bedürfnisse der Tauben anzupassen. Im Dach wird es eine Einflugschneise geben, die auch von der Carl-Wilhelm-Straße zu sehen sein wird“, erklärt Sabine Wilhelm. Der Vereinsvorstand hofft, künftig in der Innenstadt weitere Taubenschläge betreuen zu können. Wichtig wäre ein Schlag im Bereich des Schwanenmarktes, da sich auch dort viele Vögel aufhalten. In Krefelds Westen gibt es bereits einen Immobilieneigentümer, der zu einer Zusammenarbeit mit dem Verein bereit ist. Derzeit laufen die für den Bau eines solchen Schlags erforderlichen Nutzungsänderungen in einem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Die Verwaltung steht dem Vorhaben der Taubenfreunde positiv gegenüber und unterstützt die Vorhaben. Schließlich entstehen durch Taubenkot Jahr für Jahr Gebäudeschäden in nicht unerheblicher Höhe.