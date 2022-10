Zum Jubiläum des Krefelder Tierparks : Verein spendet 51 Bäume für den Zoo

Bald sollen die Elefanten ihre Siesta wieder im Schatten von Bäumen abhalten können. Demnächst werden im Zoo 51 Bäume gepflanzt - als Ersatz für die kaputten Bäume. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Insgesamt 18.000 Euro kamen im Rahmen eines Spendenaufrufes der Aktion „3333 Bäume für Krefeld“ zusammen. Kommendes Jahr sollen sie bereits gepflanzt werden. Doch dabei gibt es auch einiges zu beachten.

Ein ganz besonderes Geschenk zum 50. Geburtstag der Zoofreunde Krefeld haben sich die Verantwortlichen der Aktion „3333 Bäume für Krefeld“ ausgedacht. Die Gruppe um Werkhaus-Geschäftsführer Georg Dammer sammelte insgesamt 18.000 Euro, mit denen dem Unterstützerverein des Zoos insgesamt 51 Bäume zur Verfügung gestellt werden. Diese wurden von den Zoogärtnern ausgewählt und werden auch vom Tierpark beschafft. Damit ist sichergestellt, dass sie den künftigen klimatischen Anforderungen ebenso wie den räumlichen Gegebenheiten im Zoo so weit wie möglich angepasst sind.

„Die Idee kam im Frühjahr auf. Als wir davon hörten, dass die Zoofreunde 50 werden, haben wir gesagt, dass wir für jedes Jahr einen Baum spenden wollen. Also insgesamt 50. Dass wir das in vertretbarer Zeit schaffen würden, daran haben wir aber eigentlich gar nicht wirklich geglaubt. Umso stolzer sind wir jetzt, dass wir unser Ziel mit Hilfe unserer tollen Spender sogar um einen Baum übertroffen haben“, sagt Dammer. Er hatte die Initiative 2007 gemeinsam mit dem im Jahr 2017 verstorbenen Künstler Caco (Karl-Heinz Rademacher) gegründet. „Wir haben damals im Nachgang von Orkan Kyrill überlegt, was wir tun können, um unseren Beitrag zu leisten. Unser Fokus liegt dabei auf Baumspenden für Parks. Heute, 15 Jahre später, haben wir ein breites Netzwerk und hoffen, in diesem Jahr die Hälfte unseres Ziels zu erreichen. Aktuell stehen wir bei 1630 gespendeten Bäumen inklusive derer für die Zoofreunde“, erzählt Dammer.

Im Spielplatzbereich ist so ein dicker Stamm eines gefällten Baumes ein willkommenes Kletterobjekt. Foto: Fabian Kamp

Info Klimawandelresiliente Bäume bevorzugt Trockenheit hat für große Schäden an den Zoobäumen gesorgt. Darum stehen bei der Anschaffung Arten im Vordergrund, die mit trockenen Bedingungen zurechtkommen. Rubinie, Taschentuchbaum, Maulbeer, Kreppmyrthe, Feldahorn, Platane, Eukalyptus, Rosskastanie, Waldkiefer, Lerche, Tulpenbaum gehören zu den Neuanschaffungen.

Für die Zoofreunde ist die Aktion eine große Freude. „Als mich Peter Koenen im Sommer kontaktierte, hat mich das riesig gefreut. Wir haben dann gemeinsam mit dem Zoo erst einmal eine Aufnahme gemacht, welche Bäume benötigt werden. Dann haben er und sein Team einen unglaublichen Job gemacht, haben viele Spender angesprochen und tatsächlich das Ziel erreicht. Uns als Zoofreunde freut dieses Engagement extrem“, sagt Friedrich Berlemann, der Vorsitzende der Zoofreunde.

Fast schon Kunst: Wie Skulpturen liegen die Stämme im Zoo. Foto: Fabian Kamp

Die Spendensammlung habe sich dabei viel leichter gestaltet, als erwartet, erzählt Dammer. „Wir haben ein Mailing an alle unsere Unterstützer gemacht. Das ging an Parteien und Fraktionen, Bürger, aber auch Unternehmen aus der Region. Der Rücklauf war überwältigend, das zeigt, dass den Krefeldern ihr Zoo wirklich am Herzen liegt. Wir freuen uns sehr, über diese Aktionen einen kleinen Beitrag leisten zu können, nicht nur die Zahl der Bäume in der Stadt zu erhöhen, sondern auch dem Zoo zu helfen, der in der Vergangenheit in Folge des Buchensterbens einen großen Aderlass an Bäumen zu beklagen hatte“, sagt der Vereinsgründer.

Für den Zoo ist die Aktion eine große Hilfe, wie Pressesprecherin Petra Schwinn in Vertretung des im Urlaub befindlichen Direktors Wolfgang Dreßen betont. „Der Krefelder Zoo wird von den Besuchern wegen seines vielfältigen und botanisch reichen Baumbestandes geschätzt. Der Verlust von über 100 Bäumen durch Dürre und die Buchenkomplexerkrankung bedeutete daher einen herben Verlust. Umso wichtiger ist die Pflanzung neuer Bäume mit der Unterstützung der Zoofreunde und der Krefelder Bürgerschaft. So konnten in den vergangenen Jahren schon wieder fast alle Bäume ersetzt werden. Dabei wurde bei der Auswahl der Arten Wert auf Stresstoleranz gegenüber Trockenheit gelegt“, sagt sie und fügt hinzu: „Initiativen wie jetzt von der Aktion 3333 Bäume für Krefeld sind da natürlich eine willkommene Unterstützung und zeigen uns, da die Bäume mit Spenden finanziert sind, auch, wie sehr der Zoo in den Herzen der Krefelder präsent ist. Darum freut uns diese Spende auf vielen Ebenen. Das Engagement der Gruppe ist wirklich schön und bewundernswert.“