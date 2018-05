Krefeld: Verein ändert Namen in "Sport für aktive Bürger"

Verein ändert Namen in "Sport für aktive Bürger"

Krefeld Menschen ab 50 sind die Zielgruppe, nennt der Verein sich nicht mehr "Sport für betagte Bürger".

Der Verein "Sport für betagte Bürger Krefeld e.V." hat eine neue Vorsitzende und einen neuen Namen: In der Mitgliederversammlung einigten sich die Mitglieder darauf, den Vereinsnamen zu ändern: Künftig heißt er: "Sport für aktive Bürger Krefeld e.V." mit dem Zusatz: "ab 50 - Sport - Hobby - Kultur". Der Begriff "betagt" wird gestrichen - vor allem, weil er abschreckend für die Gewinnung jüngerer Mitglieder gewesen sei. Damit möchte der Vorstand über den Namen dokumentieren, was bereits 2017 in der Satzung verändert wurde: Es können Menschen ab 50 Jahre aufwärts dem Verein beitreten.