Erste Kostenhochrechnung für Krefeld Tarifeinigung für Krefeld – mehr Geld, weniger Jobs

Die Gewerkschaft Verdi spricht von der größten Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte, die Kommunen beklagen den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. Die Einigung für den öffentlichen Dienst birgt nicht nur für Städte und Gemeinden Probleme. Politiker aus Krefeld stufen die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst als hohe finanzielle Belastung des städtischen Haushalts ein. CDU-Fraktionsvorsitzender Philibert Reuters: „Der seit Jahr und Tag immer wieder kalkulierte Zuwachs bei den Personalaufwendungen von lediglich einem Prozent ist ein fortlaufendes Ärgernis. Auf die ohnehin optimistischen Annahmen bei den Ertrags- und Aufwands-Positionen hatten wir während der Haushaltsberatungen hingewiesen. Wenn der Tarifabschluss für unsere Beamten übernommen wird, rechnen wir für das Jahr 2023 mit Mehraufwendungen von 6,8 Millionen Euro. Das kann gegebenenfalls über den Wenigeraufwand bei der Landschaftsverbandsumlage teils gegenfinanziert werden. Geld, das uns an anderen Stellen fehlt. Wir sind gespannt auf die Lösungswege der Kämmerei.“ Noch in dieser Woche, am Donnerstag, 27. April, treffen sich in der Seidenstadt die Mitglieder des Finanzausschusses zur nächsten Sitzung.